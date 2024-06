Tomasz Jacyków ostro o parze prezydenckiej. „Ja się wstydzę za tych państwa”

Tomasz Jacyków znany jest ze swojego ekscentrycznego sposobu bycia oraz śmiałych opinii na temat ubioru gwiazd. Przez lata kariery zbudował swoją pozycję w show-biznesie i obecnie jest uważany za jednego z najbardziej cenionych oraz znanych stylistów w Polsce. – Wiem, jak to przeszkadza i jak potwornie trudno być „alienem”. Z drugiej strony to właśnie dzięki temu wizerunkowi jestem w tym miejscu, w którym jestem – mawia w wywiadach. Teraz z kolei przyjrzał się parze prezydenckiej.

Tomasz Jacyków o stylu Agaty Dudy

Kiedy w 2015 roku Andrzej Duda prowadził kampanię prezydencką, Tomasz Jacyków twierdził, że rodzina polityka, wygląda jak z serialu „House of Cards” i nie mógł się nachwalić stylu przyszłej pierwszej damy. – Zgrabna, ładna kobieta, wygląda jak żona milionera amerykańskiego i amerykańskiego prezydenta. (...) Ładna prezydentowa, ma zadatki na celebrytkę. Ubrać się umie i widać, że lubi, że drogo – mówił w rozmowie z „Pudelkiem”.

Wraz z upływem lat, jego zdanie na temat pary prezydenckiej się zmieniło. Chociaż niejednokrotnie pytany o stylizacje Agaty Dudy, wyrażał zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, okazuje się, że jego całościowa ocena głowy państwa i pierwszej damy nie jest najlepsza. Ostatnio wprost zapytała go o to reporterka „Jastrząb Post”.

– Ja się nie wypowiadam na temat tych państwa, oni napawają mnie dużą niechęcią. Ja nie lubię się wstydzić za kogoś, a ja się po prostu wstydzę za tych państwa. Ten pan plecie, co mu ślina na język przyniesie, niewiele przynosi, „Jety dla wszystkich ludzi po dwa” – gratuluję temu panu. A małżonka jest niema i niewidoczna. W związku z tym, co z tego, że jest zgrabna i ma świetną sylwetkę, jak w ogóle nikt jej przez ostatnie 8 lat nigdzie nie widział? W związku z czym, nie ma o czym mówić – zaczął Tomasz Jacyków.

Następnie stylista wyraził się wprost na temat stylu Agaty Dudy. – Jeśli chodzi o prowadzenie wizerunkowe tej pani, to ja nie mam jej nic do zarzucenia. Ona jest dress codowa, a dress code prezydentowej, to też nie jest historia na lansowanie mody, dlatego, że są od tego inne sytuacje. Na pokazie mody ludzie się ubierają i jest fantastycznie, bo przecież na ulicy nie widzimy tak ubranych ludzi, ich tam nie ma. Prezydentowa nie powinna być jakaś supermodna, ona powinna być w narodzie, z narodem i powinno ją być widać. Ona powinna być w nienagannie skrojonym ubraniu, trochę przezroczysta, z wielką głową i chęciami do robienia czegokolwiek – ocenił.

