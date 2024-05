Rafał Brzozowski nową twarzą konkurencji? „Obiecali mu złote góry”

Teleturniej „Jaka to melodia?” przez lata kojarzony był z osobą Roberta Janowskiego, który właśnie powraca do TVP. Widzowie byli niezwykle zdziwieni, kiedy poprzedni prezes stacji go zwolnił, a na jego miejsce zatrudnił Rafała Brzozowskiego. Zastępca prezentera od lat nabierał doświadczenia przed kamerą właśnie w telewizji publicznej. Choć został zwolniony z teleturnieju, jednak już ma propozycję od konkurencyjnej stacji.

Brzozowski negocjuje kontrakt z Polsatem

Brzozowskiemu nie brakuje doświadczenia scenicznego, ani obycia telewizyjnego. Od lat gra koncerty i występuje przed kamerą. Prowadził koncerty, sylwestry i programy muzyczne, m.in. „The Voice Senior”. Podobno docenili to włodarze Polsatu i przyszli do niego z dużą propozycją. Miałby poprowadzić nową śniadaniówkę stacji.

— Rafał od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z Polsatem, które są już bardzo zaawansowane. Ma szansę stać się nowym nabytkiem stacji, na którego Miszczak chce mocno stawiać. Generalnie to obiecali mu złote góry. Może występować na wszystkich koncertach Polsatu, współprowadzić je, a nawet poprowadzić nową śniadaniówkę. Na tym ostatnim najbardziej im zależy. Za jego kandydaturą przemawia też fakt, że ma opinię w branży, że w pracy jest bardzo profesjonalny, wszyscy go lubią i nie ma z nim problemu — podaje „Plotek”.

Podobno Rafał Brzozowski chciałby nadal pracować w telewizji, ponieważ jest to dla niego odskocznia od koncertów. Poza tym lubi być konferansjerem i z przyjemnością łączy obie rzeczy. Dzięki temu może liczyć na gwiazdorskie stawki.

— Choć na brak koncertów nie może narzekać, to wiadomo, że jego stawki są wyższe, gdy jest panem z telewizji z czołowych programów. Więc, by utrzymać pewien poziom zarobków, telewizja jest mu bardzo na rękę. Poza tym lubi tę pracę w odskoczni od śpiewania — podkreśla serwis.

Start nowej śniadaniówki dla Polsatu

Polsat od lat marzył, żeby mieć własną śniadaniówkę, jednak wcześniej nie zgadzała się na to rada nadzorcza. Pracą nad nowym projektem Polsatu kieruje teraz Luiza Zając, która pracowała jako producentka „Dzień Dobry TVN”. Na razie w planach jest emisja tylko w trzy dni tygodnia: piątki, soboty i niedziele. Start przewidziany jest na początku jesiennej ramówki stacji. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie prowadził program, ale podobno pod uwagę brany jest właśnie Rafał Brzozowski.

