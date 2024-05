Jan Englert zdradzał żonę. Przez wiele lat prowadził podwójne życie

Jan Englert 11 maja 2024 roku obchodzi swoje 81. urodziny. Wiadomo, że marzył, by zostać piłkarzem, jednak jego losy potoczyły się zupełnie inaczej. Po tym, jak w wieku zaledwie trzynastu lat dołączył do obsady „Kanału” w reżyserii Andrzeja Wajdy, jego kariera rozpoczęła się na dobre. W tym roku świętuje okrągłą, bo sześćdziesiątą rocznicę obecności na scenie. Choć miliony kojarzą go z hitowych produkcji, nie każdy pamięta już o jego skandalach z przeszłości.

Kariera i role Jana Englerta

Po ukończeniu wydziału aktorskiego, Jan Englert zaczął grać zarówno na stołecznych scenach, jak i wystawianym wówczas na żywo Teatrze Telewizji. Obecnie na koncie ma ponad 200 ról i 30 wyreżyserowanych spektakli przeznaczonych na mały ekran, co czyni go na tym polu rekordzistą. Nic dziwnego, że od 2003 roku piastuje prestiżowe stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Narodowego.

Równocześnie zasłynął rolami w filmach „Katyń” i „Tatarak” Wajdy, „Kiler” i „Kilerów 2-óch” Machulskiego czy „Bogowie” Palkowskiego, a także serialach – najpierw publiczność podziwiała go m.in. w „Nocach i dniach”, „Matkach, żonach i kochankach” i „Polskich drogach”. A całkiem niedawno – w „Diagnozie” i „Chyłce”. Już niebawem na ekranach pojawi się w zrealizowanym z rozmachem przez Netflixa „Heweliuszu”, a także „Zakładnikach” z Magdaleną Różczką i Piotrem Adamczykiem.

Jan Englert o zdradach

Choć Jan Englert unika skandali i przez wielu jest szanowany za swoje aktorskie dokonania, to przed laty był bohaterem kolorowych gazet. Otóż wcześniej aktor był w związku małżeńskim z koleżanką z uczelni, Barbarą Sołtysik. Przez 33 lata dzielił z nią nie tylko codzienne życie, ale także czas ekranowy w „Poślizgu” i serialu „Dom”. Doczekali się syna Tomasza i bliźniaczek, Małgorzaty oraz Katarzyny.

To właśnie byłą już żonę Englert miał zdradzać z innymi kobietami. Latami prowadził podwójne życie. Najgłośniej było o tym, iż oszukiwał Barbarę Sołtysik i spotykał się z młodszą od niego o 13 lat Dorotą Pomykałą, którą poznał na planie filmu „Ojciec królowej” w 1979 roku. Artystka zawróciła mu w głowie, przez co odwiedzał ją w Krakowie, gdzie jeździł potajemnie z Warszawy.

„Nagle stałem się najpopularniejszym aktorem w kraju. Myślałem, że jestem skromny, a mnie zwyczajnie odbiło” – przyznał po latach.

Ich romans trwał aż 10 lat, podczas których żyli razem i osobno. Jak w jednym z wywiadów wyznała Pomykała, relacja rozpadła się przez odległość, a także fakt, iż czuła się oszukana i bardzo zraniona. Przez dekadę, Englert nie potrafił rozstać się z żoną. Dopiero w 1994 roku aktor i Barbara Sołtysik wzięli rozwód.

Finalnie Jan udane partnerstwo zbudował z 25 lat młodszą studentką, z którą wziął ślub w 1995 roku. Choć przez pierwsze lata znajomości nie myśleli o sobie w kategoriach romantycznych, to uczucie pojawiło się znienacka na służbowym wyjeździe do Australii. Od tego czasu są nierozłączni i doczekali się córki Heleny. Współpracują także w Teatrze Narodowym, jak i w kinie. – Udane partnerstwo to jest równowaga między braniem, a dawaniem – ocenił Englert kilka lat temu w „Dzień Dobry TVN”.

