Nagłe problemy zdrowotne faworytki „Tańca z gwiazdami”. „Trzymajcie kciuki”

Rywalizacja w „Tańcu z gwiazdami” przybiera na sile. W kolejnym odcinku zaprezentują się już tylko 4 pary: Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, a także Roksana Węgiel i Michał Kassin. Nie jest tajemnicą, że przez wiele osób to właśnie 19-letnia piosenkarka jest typowana na zwyciężczynię show. Teraz okazuje się, że nastolatka boryka się z problemami zdrowotnymi. W środku nocy opublikowała w sieci niepokojący wpis.

Problemy zdrowotne Roksany Węgiel

Od kilku tygodni Roxie Węgiel jest na językach wielu osób. Wszystko nie tylko przez wzgląd na jej udział w „Tańcu z gwiazdami”, ale także szeroko komentowany związek ze starszym o 8 lat Kevinem Mglejem. Podobno 19-latka kilka tygodni temu wzięła z nim ślub cywilny.

– Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w podwarszawskim Radzyminie w połowie marca. Była bardzo kameralna i romantyczna. Roxie i Kevin od razu zapowiedzieli, że zapraszają na na swój kolejny ślub, tym razem w kościele – wyjawił informator serwisu „ShowNews”.

Pośpiech z organizacją uroczystości miał wynikać ze złego stanu zdrowia babci producenta muzycznego. Niestety kobieta niedługo cieszyła się szczęściem wnuka, ponieważ zmarła w zeszłym tygodniu. Teraz wydaje się, że to wydarzenie, a także częste treningi do tanecznego programu Polsatu oraz przygotowania do ślubu kościelnego (który ma się odbyć w sierpniu tego roku w okolicach Jasła) odbiły się na zdrowiu Roksany Węgiel.

Najpierw nastolatka w nagraniu na Instagramie przekazała: „Kochani, jest ciemno. My wychodzimy z treningu. Widzicie, jak wyglądamy, jesteśmy zmęczeni. Nie śpimy, trenujemy”. Następnie w nocy z wtorku na środę opublikowała niepokojący wpis. Zaraz po północy zamieściła czarno-białe zdjęcie, na którym widać, że jest podłączona pod kroplówkę. „Moment na regenerację przed półfinałem @tanieczgwiazdami. Trzymajcie kciuki…” – napisała, czym zmartwiła swoich fanów. Wygląda jednak na to, że nic groźnego jej nie dolega i potrzebowała jedynie solidnej dawki witamin oraz minerałów, by się zregenerować.

Czytaj też:

Łzy w ćwierćfinale „Tańca z Gwiazdami”. Takiego pożegnania nikt się nie spodziewałCzytaj też:

Ojciec Roksany Węgiel przejął kontrolę nad jej finansami? Ujawniono ustalenia sądu