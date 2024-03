Goha Magical okazała wsparcie Mariannie Schreiber. Zaskakujące sceny na konferencji Clout MMA

Plotki o problemach w związku posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera i jego żony Marianny Schreiber pojawiły się już po udziale celebrytki w programie „Top Model” w 2021 roku. Wtedy to jednak polityk przekonywał, że jedną z rzeczy, o których walczy, jest wolność – od gospodarczej po wolność każdego człowieka.

– Trudno, żebym w tej sprawie podchodził inaczej w stosunku do mojej żony – podkreślał w Radiu ZET. Dopytywany o rzekome „psucie mu relacji w partii” przez Mariannę Schreiber poseł PiS odpowiadał, że nie zauważył takich sytuacji. – Raczej z dużą dozą sympatii mogłem się spotkać – stwierdził.

Łukasz Schreiber o rozstaniu z Marianną Schreiber

Po tym, jak Schreiber pojawiła się w „Top Model” i odpadła z programu, zaczęła rozwijać swoje profile w social mediach i zaskakiwała nowymi pomysłami na swoją karierę. Założyła między innymi partię polityczną o nazwie „Mam dość!”, opublikowała książkę pt. „Udane życie” czy wstąpiła do wojska. Teraz jednak jej życie pochłaniają głównie treningi przygotowujące ją do walki w ramach Clout MMA w Gohą Magical.

Kiedy Schreiber zaangażowała się w sporty walki, jej mąż zaczął w sieci dodawać osobliwe komentarze na ten temat. Dla przykładu, pod koniec lutego 2024 roku odpowiadając na pytanie jednego z internautów nazwał inicjatywę, w której bierze udział jego żona i matka jego córki Patrycji, „patologicznymi walkami”.

Kilka dni później polityk PiS poinformował na łamach bydgoskiego portalu, że podjęli z żoną decyzję o separacji. Marianna Schreiber w odpowiedzi wrzuciła emocjonalne wideo, w którym wyjaśnia, że dowiedziała się o rzekomym rozstaniu z mężem z mediów. Przyznała także, że nie jest pewna, czy w związku z tym, co dzieje się w jej prywatnym życiu, będzie w stanie walczyć z Gohą Magical (Małgorzata Zwierzyńska) podczas gali Clout MMA w sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi.

Konferencja Clout MMA. Goha Magical podarowała misia Mariannie Schreiber

W poniedziałek 4 marca wieczorem odbyła się konferencja Clout MMA poprzedzająca sobotnią walkę. Zazwyczaj na wydarzeniach tych nie brakuje stresujących dla zawodników sytuacji – pojawiają się obraźliwe określenia w kontekście przeciwników, niejednokrotnie rękoczyny i inne agresywne zachowania. Tym razem jednak Goha Magical postanowiła okazać wsparcie Mariannie Schreiber w obliczu tego, z czym mierzy się prywatnie jej przeciwniczka.

Zwierzyńska podeszła do wyraźnie zbitej z tropu Shreiber i dała jej pluszowego misia, po czym powiedziała: „Marianno, wiem, że masz teraz trudną sytuację. Przyjmij ode mnie ten prezent, ale powiem ci jedno. Nie martw się. Jedziemy na tym samym wózku. Znajdziemy sobie kogoś tutaj. Clout nam pomoże. Tego kwiatu jest pół światu” – zaznaczyła i przytuliła swoją konkurentkę.

twitter

Wzruszona Schreiber w odpowiedzi przyznała, że życie jest zaskakujące. – Ne spodziewasz się konkretnego gestu po danej osobie, a po innej osobie się spodziewasz i tego nie dostajesz – powiedziała.

– Gdy dołączyłam do federacji freakfightowe miałam myślenie, że tu ludzie przeklinają, oblewają się wodą, moczem czy nie wiadomo czym. Myślałam, że to prymitywne, jak tak można. Ten świat z którego ja jestem, jest bardziej poważny, „ą ę”. Okazało się, że ci ludzie tutaj są transparentni. Jak czegoś nie lubią, to to mówią. A ludzie z tamtego nie mówią, bo się krygują i oszukują – dodała, odnosząc się z pewnością do świata, w którym obracała się ze swoim mężem Łukaszem Schreiberem.

Galeria:

Marianna Schreiber jest miłośniczką Instagrama. Pokazywała też fotki z mężemCzytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska skrytykowała Mariannę Schreiber. „Lepiej zrobić to u specjalisty”Czytaj też:

Łukasz Schreiber wywołany przez żonę. Stanowski zareagował, ostry komentarz Najmana