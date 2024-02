Oburzający wpis Krzysztofa Stanowskiego o Kindze Rusin. Dziennikarka odpowiedziała

Przypomnijmy, na początku lutego 2024 roku pojawił się w sieci pierwszy wywiad w ramach Kanału Zero, który do tej pory jest najpopularniejszym z zamieszczonych materiałów. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek rozmawiali z prezydentem Andrzejem Dudą. „Wywiad, jakiego nie zobaczycie nigdzie indziej” – zapowiadali założyciele Kanału Zero.

Wywiad wywołał skrajne emocje. Jedni pisali, że jeżeli Robert Mazurek nie przerywałby wypowiedzi Andrzeja Dudy, to byłaby to świetna rozmowa, inni jednak mieli więcej zarzutów. Wśród osób z tej grupy była Kinga Rusin.

Kinga Rusin o powiązaniach Krzysztofa Stanowskiego z PiS

Dziennikarka we wpisie poświęconym tej sprawie na Instagramie, wytknęła Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, że jeden z nich to sympatyk spółek Skarbu Państwa za PiS, a drugi to brat prezesa Polskiego Holdingu Nieruchomości w czasach rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. Zasugerowała ponadto, że sam Kanał Zero „zupełnie przez przypadek” budowany był po przegranych przez PiS wyborach.

„Wystarczy kilka opinii wybielających Dudę, a, zdaniem naszego »sherlocka«, mamy do czynienia ze strasznie zagmatwanym sporem prawnym, w którym NAWET jego »wielki umysł« nie może się »połapać«” – stwierdziła, odnosząc się do postawy Stanowskiego podczas wywiadu.

Po tym, jak na Kanale Zero pojawił się Samuel Pereira, Kinga Rusin ponownie nie kryła w sieci swojego oburzenia. Stwierdziła, że zapewne tego typu „pseudo wywiwadów” będzie więcej i jest to akcja, która ma „ocieplić wizerunek zorganizowanej grupie, która łamała prawo i rozkradała państwo”.

„Stanowski na wizji uścisnął Pereirze dłoń, obaj zachowywali się jak kumple przy piwku, podczas gdy większość Polaków, w tym ofiary PISowskiej propagandy, jak rodzina śp. Mikołaja Filiksa czy zamordowanego prezydenta Adamowicza chciałaby Pereirze splunąć w twarz. Obrzydliwe” – pisała.

Krzysztof Stanowski o Kindze Rusin: Nie da się ujarzmić kobiety, która dostała pi***olca.

Wpis ten najwyraźniej zdenerwował Krzysztofa Stanowskiego. „Kinga Rusin oficjalnie dostała pierd*lca na moim punkcie. Jako że nie da się ujarzmić kobiety, która dostaje pierd*lca, pozostaje mi z godnością przyjmować ciosy tej rozhisteryzowanej baby” – stwierdził w odpowiedzi na portalu X.

Pod postem posypały się komentarze oburzonych fanów, a na dosadną ripostę Kingi Rusin nie musieliśmy długo czekać.

„Po mojej krytyce wywiadu z Pereirą, Stanowskiemu puściły nerwy i nasz mały macho pokazał prawdziwą twarz bez pudru. Twierdzi, że dostałam na jego punkcie »p***olca« i mówi o mnie w kontekście »ujarzmiania kobiety«. Ujarzmić kobietę? Narcystyczny chłoptasiu, ty możesz najwyżej ujarzmić żelem swój wymuskany fryz. A marzenia chłopców w krótkich spodenkach o ujarzmianiu kobiet plasują cię w XIX wieku” – stwierdziła dziennikarka.

„Szowinistyczny prostak. To Stanowski dostał »pi***olca« – na punkcie kasy, zasięgów i swoich pisowskich przyjaciół. Ściskając dłoń Pereiry i dając mu pole do popisu, napluł na twarz wszystkim ofiarom pisowskich propagandystów” – podsumowała Kinga Rusin na swoim InstaStory.

