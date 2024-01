Joanna Koroniewska topless na okładce magazynu „Viva!”. „Nie chce być idealna”

W poniedziałek 29 stycznia odbyła się uroczysta premiera filmu Szymona Gonery „Dziewczyna influencera”, w którym Joanna Koroniewska wcieliła się w „seksowną fit-blogerkę” Paulę. Szeroka publiczność będzie mogła oglądać produkcję w kinach od 2 lutego.

Koroniewskiej nie zabrakło oczywiście na premierze, a w ramach promocji filmu pojawiła się też na okładce magazynu „Viva!” w całkiem odważnej sesji. Zapozowała bowiem topless.

– Nie oceniam kobiet, które lubią wyglądać idealnie, jak spod igły. Mają do tego prawo. Ale ja… wcale nie chcę tak wyglądać – mówi Koroniewska w wywiadzie dla magazynu. W zapowiedzi numeru, rozmowa będzie o „rodzinie, planach, życiu na dwa domy i hejcie”. Hasło na okładce brzmi: „Nie chce być idealna”.

Pod okładką pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Część z nich gratuluje aktorce sylwetki, inni nie pochwalają sesji. „Przepiekna Joasia. Lubie ją za tę jej oryginalność”; „Na tym zdjęciu wygląda lepiej niż jakaś napompowana sucha modelka”; „Nigdy nie była piękna i po co się tak pokazywać”; „Przecież ona jest brzydka” – tego typu wpisy znaleźć można pod postem.

Tymczasem Koroniewska zapytała na InstaStory 700 tysięcy obserwujących jej profil, czy podoba im się ta okładka. „Samoakceptacja level master” – dodała.

Joanna Koroniewska jest laureatką ShEO Awards

Joanna Koroniewska w 2023 roku została laureatką nagrody Wprost ShEO Awards. Gwiazda od lat pokazuje naturalność w mediach cyfrowych i motywuje do tego kolejne osoby. Kapituła konkursu była zgodna – w świecie, w którym dzieje się „wszystko, wszędzie, naraz” Koroniewska udowadnia, że tylko dystans nas uratuje.

– Powiem szczerze, że niczego sobie nie wybierałam. Po prostu zaczęłam prowadzić swoje media społecznościowe, wierząc, że jestem trochę interesująca. A jak nie jestem, to przynajmniej wierzyłam, w to, że moje konto może kogoś zainteresować. Do tej pory jak oglądałam wygładzone zdjęcia i te idealne plenery za osobami, które oglądałam, to myślałam o sobie źle. I wówczas pomyślałam sobie, że jak ja źle myślę o sobie, to jak zacznę tworzyć taki kontent, to da kobietom trochę tego, czego nie dają im inne – opowiadała „Wprost” o swoich początkach.

