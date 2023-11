Mateusz Damięcki podzielił się wyjątkowym zdjęciem swojego ojca

Maciej Damięcki zmarł niespodziewanie 17 listopada 2023 roku. Smutną informację o odejściu swojego ojca w sieci przekazały jego dzieci – Matylda i Mateusz Damięccy. Nie znamy do tej pory przyczyny śmierci aktora, nie wiemy też, na kiedy planowany jest jego pogrzeb.

Kilka dni po śmierci Macieja Damięckiego jego syn zamięścił w sieci apel do mężczyzn, by się badali, poświęcając szczególną uwagę rakowi prostaty. Nowotwór ten udało się pokonać przed laty jego ojcu. – Movember to taki miesiąc, w którym możemy poświęcić ten czas na zadbanie o siebie. Bo pamiętajcie, nie ma stawki większej niż życie – mówił do ponad 200 tys. osób, obserwujących jego profil.

Lawina komentarzy pod zdjęciem z młodości Macieja Damięckiego

Teraz poświęcił swojemu ojcu kolejny post. Zamieścił fotkę przedstawiającą Macieja Damięckiego z młodości, a potem ustawił sobie je nawet na zdjęcie profilowe. Czarno-biały kadr ukazuje ojca aktora na planie filmu „Banda” z 1964 roku, w którym wcielił się w głównego bohatera Jurka.

To opowieść o mężczyźnie, który trafia do domu poprawczego, gdzie przechodzi twardą szkołę życia. Po pewnym czasie wyjeżdża z kolegami warunkowo do pracy w Stoczni Gdańskiej. Tam popełnione zostaje przestępstwo – kradzież, i wina naturalnie spada na mężczyzn z wyrokami. Ci jednak nie dają za wygraną i szybko znajdują prawdzwych winnych. Dzięki temu uzyskują przedterminowe zwolnienie. U boku Damięckiego w filmie zagrali między innymi Renata Kossobudzka, Bolesław Płotnicki i Jerzy Przybylski.

Pod postem z fotką na profilu Damięckiego ludzie zamieszczać zaczęli wspomnienia o zmarłym aktorze.

„Poznałam osobiście, całkiem niedawno, bo na planie filmu Uwierz w Mikołaja. Niesamowity człowiek i aktor. Aż nie chce się wierzyć, że tak szybko odszedł. Ogromne wyrazy współczucia”; „Poznałem osobiście, lata osiemdziesiąte, mały chłopak, Gliwice kino Bajka, wyszedł do nas dzieciaków i ściskał każdemu dłoń, myślę że dla każdego z nas to było przeżycie które zawsze będzie pamiętał”; „O wielkości Waszego taty świadczy to ile obcych ludzi odczuwa Waszą stratę i ogromny smutek, kondolencje dla całej rodziny” – czytamy.

