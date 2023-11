Peter Jackson wyreżyserował teledysk do „Now and Then” The Beatles. Zobaczcie wzruszający klip

Wzruszający i pełen humoru klip podkreśla niezwykłą więź, jaka połączyła Johna, Paula, George’a oraz Ringo przy pracy nad ostatnim w historii utworem The Beatles.

Jak Peter Jackson stworzył teledysk do „Now and Then”?

Peter Jackson przyznał, że tworzeniu klipu do „Now and Then”, było ogromnym wyzwaniem, którego wcale nie chciał się podjąć, ponieważ wiedział, z jakim ryzykiem to się wiąże.

– Samo myślenie o odpowiedzialności, jaka wiąże się ze stworzeniem klipu godnego ostatniej piosenki The Beatles, spowodowała lawinę lęków niemalże nie do pokonania. Moja wieloletnia miłość do zespołu zderzyła się ze ścianą strachu związaną z możliwością zawiedzenia tak wielu osób. Poczułem bardzo mocny brak pewności siebie, bo nigdy wcześniej nie reżyserowałem teledysku, trudno było mi więc wyobrazić sobie, jak mogę dokonać takiej sztuki dla zespołu, który rozpadł się ponad pół wieku temu, nigdy nie wykonał utworu na żywo, a połowy jego członków nie ma już niestety z nami – wyjaśniał.

Jackson jednak musiał w końcu zaangażować się w projekt, ponieważ, jak wyjaśnił Paul i Ringo nagrali nowy materiał ze swoim wykonaniem, a Apple odesłało ponad 14 godzin zapomnianych nagrań z sesji z 1995 roku, w tym kilka godzin ujęć Paula, George’a i Ringo pracujących nad „Now and Then”. – Sean i Olivia znaleźli kilka świetnych nagrań w archiwach domowych i również mi je wysłali. Na domiar wszystkiego, Pete Best był na tyle uprzejmy, by wysłać mi film z The Beatles występującymi w skórzanych garniturach, jedno z pierwszych zarejestrowanych nagrań zespołu, niepublikowane nigdy wcześniej – mówił reżyser.

Twórca postanowił wtedy, że faktycznie zaangażuje się w ten projekt, a teraz, gdy klip już powstał, czuje „czystą dumę z tego, co zrobił” i będzie „pielęgnował to uczucie przez wiele lat”.

„Now and Then” The Beatles

„Now and Then” to ostatni utwór The Beatles – napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra, wreszcie – ponad cztery dekady później – dokończony przez Paula i Ringo.

Singiel połączył ostatni i pierwszy utwór The Beatles – na stronie B znajduje się bowiem debiutancki utwór w UK z 1962 roku, „Love Me Do” – idealne towarzystwo dla „Now and Then”. Oba utwory doczekały się miksów w stereo i Dolby Atmos. Autorem okładki jest uznany artysta Ed Ruscha.

Czytaj też:

Selena Gomez napisała, że usunie Instagram. Obserwuje ją ponad 430 mln ludziCzytaj też:

Steven Tyler ponownie pozwany za napaść na tle seksualnym. Jeanne Bellino miała wtedy 17 lat