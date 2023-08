Emerytura Krzysztofa Cugowskiego zwala z nóg. Wiemy, ile dostaje muzyk

Kwoty, które gwiazdy będą otrzymywać na emeryturze, od dawna interesują media, ponieważ wiele z osób, które już ją pobiera, narzeka na problemy z finansami. W tej kwestii celebryci dzielą się na dwie grupy.

Emerytury gwiazd zaskakują

Znani aktorzy czy piosenkarze nie ukrywają, że muszą dorabiać do swoich emerytur. W przeciwnym wypadku nie mieliby za co żyć. Ich emerytury często wynoszą grosze, a gwiazdy otwarcie o tym wspominają. Eksperci mówią jednak wprost – wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości składek opłacanych przez całe zawodowe życie.

Do grona, które dba o swoją przyszłość, zdecydowanie jest Zenon Martyniuk. Wokalista Akcentu wyznał, że konto ZUS co miesiąc zasila kwotą 4 tysięcy zł. Z wyliczeń wynika, więc że po przejściu na emeryturę miesięcznie lider Akcent będzie otrzymywać 5 tysięcy zł. To jedna z nielicznych osób z show-biznesu, które myślą o zabezpieczeniu starości.

Krzysztof Cugowski otrzymuje „głodową” emerytutę. Znamy jej kwotę

Zupełnie po drugiej stronie jest legendarny muzyk Krzysztof Cugowski. Dawny wokalista Budki Suflera jest na emeryturze od 2017 roku. Wcześniej zdążył ze wspomnianą grupą stworzyć 12 albumów studyjnych.

Jak twierdzi Super Express od ZUS Cugowski otrzymuje miesięcznie zaledwie 600 zł. Muzyk nie ukrywał zdziwienia, że kwota jest tak niska. „Przez lata pracy artystycznej odprowadzał do ZUS-u bardzo niewielkie składki preferencyjne w wysokości 14 groszy miesięcznie” – twierdzi wspomniane medium. Od tamtego czasu kwoty jednak poszły w górę. Dzięki temu także Krzysztof Cugowski otrzymuje teraz trochę więcej.

– Według naszych wyliczeń Cugowski może liczyć na 1722 zł emerytury. Nie jest to oczywiście kwota, która pozwoliłaby muzykowi utrzymać dotychczasowy standard życia – czytamy na portalu. Mimo to wokalista dalej koncertuje więc nie musi martwić się o standard życia.

