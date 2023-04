Matthew Lawrence wyznaje: Mogłem być gwiazdą Marvela, ale nie rozebrałem się w pokoju hotelowym zdobywcy Oscara

Matthew Lawrence jest znany z produkcji telewizyjnych, jak „Chłopiec poznaje świat” czy „Australijska przygoda”, emitowana na Disney Channel. Największą sławę przyniosły mu komedie „Pani Doubtfire” i „Gorąca laska”. Od jakiegoś czasu Lawrence wraz ze swoimi braćmi Josephem i Andrew, którzy również od dziecka byli aktorami, prowadzą podcast zatytułowany „Brotherly Love”.

Matthew Lawrence opowiada o nadużyciach

W najnowszym odcinku słuchowiska Matthew Lawrence opowiadał, że wielokrotnie proponowano mu wielką ekranową rolę. Później przeszedł do traumatycznej sytuacji, w jakiej się znalazł.

– Straciłem agencję, ponieważ poszedłem do pokoju hotelowego, do którego – sam nie mogę w to uwierzyć – mnie wysłano, bardzo wybitnego, nagrodzonego Oscarem reżysera, który pojawił się w swoim szlafroku, poprosił mnie, żebym się rozebrał i powiedział, że "musi mi zrobić zdjęcia swoim Polaroidem" – mówił aktor.

Lawrence dodał, że gdyby to zrobił z „X, Y i Z, byłby następnym bohaterem Marvela”. – Nie zrobiłem tego, a agencja mnie zwolniła, bo opuściłem pokój hotelowy tego reżysera – wyjaśnił.

Sprawa Terry'ego Crewsa

Aktor nie ujawnił przy tym żadnych nazwisk ani nie podał dat, kiedy doszło do tego spotkania. Podczas rozmowy wspomniał jednak o tym, że świat nie jest gotowy na to, aby mężczyźni mówili o tym, że doświadczyli molestowania seksualnego w branży. – Terry Crews wyszedł i o tym powiedział, a ludzie się z tego śmiali. Dlaczego? Bo jest mężczyzną, reprezentuje męskość – stwierdził. – Moim zdaniem niewielu facetów wyszło i powiedziało o tym na głos właśnie dlatego. A to nie dotyczy tylko kobiet, mężczyźni też przez to przechodzą, niezależnie od tego, czy u władzy jest kobieta czy mężczyzna – dodał.

