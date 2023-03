Nie żyje Robert Blake. Aktor przed laty oskarżony był o morderstwo swojej żony

Jak poinformowały zagraniczne media, Robert Blake zmarł z powodu choroby serca w czwartek 9 marca w swoim domu w Los Angeles.

Robert Blake miał trudne dzieciństwo, głównie z powodu prześladowań ojca alkoholika. Swoją aktorską karierę rozpoczął w wieku 6 lat – występował w filmach MGM, w tym np. „Ślubny Ganitur” czy „Our Gang”. W wieku 10 lat poszedł do szkoły publicznej, jednak nie miał dobrego kontaktu z rówieśnikami. Cztery lata później uciekł z domu.

Grał później w licznych serialach i filmach, w tym w „26 men” czy „The Cisco Kid”. Szerszej publice dał się poznać z roli Tony'ego Baretty w popularnym amerykańskim serialu „Baretta”. Za tę kreację otrzymał nagrodę Emmy. Ze względu na swoją specyficzną urodę i mimikę grał wyraziste postaci. Wcielił się między innymi w upiornego Mystery Mana w filmie Davida Lyncha „Zagubiona autostrada”.

Śmierć Bonnie Lee Bakley

Robert Blake był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą partnerką Sondrą Kerr miał dwójkę dzieci. Rozstali się w 1983 roku. W 1999 roku Blake poznał Bonnie Lee Bakley, która w tym samym czasie spotykała się też z Christianem Brando, synem legendarnego aktora. Kiedy kobieta zaszła w ciążę, poinformowała o tym obydwu partnerów. Bakley twierdziła, że jego ojcem jest Brando, jednak testy DNA, których zażądał Blake jasno wskazały, że to jego dziecko.

Bakley i Blake pobrali się w 2000 roku. Dla kobiety było to dziesiąte małżeństwo. W maju 2001 roku aktor zabrał swoją małżonkę na kolację do restauracji Vitello na Tujunga Avenue w Studio City. Bonnie Lee Bakley została postrzelona strzałem w tył głowy, kiedy siedziała na parkingu obok lokalu. Blake zeznał, że w tym czasie wrócił do restauracji, w której zostawił pistolet. Nikt jednak nie potwierdził jego wersji. W 2002 roku aktor został aresztowany i oskarżony o zabójstwo swojej żony. Co więcej, o udział w zbrodni oskarżono też jego ochroniarza. Podstawą do oskarżenia aktora stało się zeznanie Ronalda „Duffy'ego” Hambletona. Hambleton, były kaskader, twierdził, że Blake chciał zlecić mu morderstwo swojej żony.

Ostatecznie, w marcu 2005 roku, zarzuty przeciwko Blake'owi zostały oddalone, ponieważ ława przysięgłych zagłosowała 11-1 na korzyść aktora.

