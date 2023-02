Magda Boczarska sucho odniosła się do przeprosin Tomasza Karolaka

Magdalena Boczarska od ponad 10 lat jest związana z aktorem Mateuszem Banasiukiem. Aktorka jest starsza od swojego wybranka o siedem lat. Para doczekała się synka Henryka.

Boczarka wciąż jest oceniania za związek z młodszym partnerem

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim artystka przyznała, że często spotyka się z nieprzychylnymi komentarzami dotyczącymi właśnie różnicy wieku. – Generalnie ciągle panuje ostracyzm i znam wiele związków, które nie ujawniają się ze swoim uczuciem właśnie ze strachu przed oceną społeczną albo nie mają siły, czy ochoty się z tym mierzyć – przyznała.

Boczarska nie ukrywała też, że mimo wielu wspólnym lat z partnerem ciągle czuje się oceniana. – Ja właśnie na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że ja to czuję i, mimo że właściwie jesteśmy już 10 lat prawie razem, ciągle się z tym spotykam – zdradziła.

Boczarska odpowiedziała na przeprosiny Karolaka

W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim nie zabrakło także kontrowersyjnego wątku związku z Tomaszem Karolakiem. Boczarska i Karolak byli parą przez sześć lat, poznali się na studiach. Nie jest tajemnicą, że powodem ciągłych kłótni były romanse celebryty. Sprawa stanęła na ostrzu noża kiedy Tomasz Karolak poznał Violę Kołakowską. Mimo że po przelotnej znajomości wrócił do aktorki, to okazało się, że Kołakowska spodziewa się dziecka, co przeważyło szalę.

Gwiazdor także był gościem podcastu i wówczas opowiedział nieco o swoich kobietach. Wyznał, że wielu z nich się oświadczył i jednocześnie zdobył się na coś w rodzaju przeprosin: Kocham te wszystkie kobiety. One są wspaniałe i bardzo dużo mi dały.

Do tego wyznania nawiązał Wojewódzki, który na antenie zapytał Magdę Boczarską czy wie, o tych „przeprosinach”. – Słyszałam. Ale wiesz co... Nie ma za co – odparła.

