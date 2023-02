48-letnia Hilary Swank spodziewa się bliźniąt. Pokazała poruszające zdjęcie

Radosną nowiną o ciąży Hilary Swank podzieliła się w październiku ubiegłego roku. Zdobywczyni dwóch Oscarów zrobiła to w wyjątkowy sposób, bo podczas wywiadu w programie Good Morning America.

Hilary Swank spodziewa się bliźniąt

48-latka znana z takich filmów jak „Za wszelką cenę” czy „Karate Kid IV” wyznała, że razem z mężem Philipem Schneiderem niedługo zostaną rodzicami. Szczęście okazało się podwójne, bo aktorka jest w bliźniaczej ciąży. – To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci – powiedziała gwiazda. Już podczas programu nie ukrywała wielkiego szczęścia, które ją spotkało. – Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo – podkreśliła.

To pierwsza ciąża 48-letniej artystki. Mimo że jest późna, a dodatkowo bliźniacza, to do tej pory celebrytka nie ujawniła, jak długo starała się o dziecko.

48-letnia Hilary Swank pokazała ciążowy brzuch

Od chwili przekazania dobrej wiadomości minęło trochę czasu, jednak aktorka dalej nie kryje swojego szczęścia. Hilary Swank chętnie publikuje materiały, na których widzimy ciążowy brzuszek. 48-latka nie rezygnuje z aktywności fizycznej na siłowni, z wycieczek czy opieką nad gromadą swoich czworonożnych podopiecznych.

Teraz Hilary Swank pochwaliła się zdjęciem w obcisłym sportowym stroju i szlafroku. Na fotografii aktorka ma na sobie tylko obcisłe czarne leginsy i top w tym samym kolorze. Na to zarzuciła szary szlafrok. Celebrytka stoi bokiem, a dzięki temu możemy zobaczyć, że jej brzuch jest naprawdę duży. Nie zabrakło dowcipnego podpisu. „Piekarnik się nagrzewa, ciasto zaczyna rosnąć” – napisała przyszła mama i dołączyła emotikonę dwóch aniołków.

