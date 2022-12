Sylwestrowa Moc Przebojów. Gwiazdy znów zaskoczą stylizacjami

Sylwestrowe kreacje gwiazd zawsze wzbudzają emocje i są szeroko komentowane przez widzów. Dlatego artyści bardzo dbają, żeby do ostatniej chwili ich sceniczny wizerunek w tym szczególnym dniu pozostał tajemnicą. Podczas Sylwestra w Polsacie o sceniczne kreacje między innymi Maryli Rodowicz, Dody czy Michała Wiśniewskiego dba stylistka Anna Zeman, będzie pracowała nad strojami do ostatniej chwili. Gotowe kreacje przyjadą do Chorzowa dopiero w Sylwestra rano.

Sylwester z Polsatem. W czym wystąpią gwiazdy?

W co się ubierze Doda i Maryla? To oczywiście ściśle tajne. Kreacje Dody zawsze są spektakularne. Jak się dowiadujemy od jej współpracowników – artystka stawia show ponad swój komfort i najważniejsze dla niej jest wrażenie estetyczne. Fani pamiętają jej koncert w Białymstoku, kiedy przy 22-stopniowym mrozie wystąpiła w stringach i cienkich pończochach. Tym razem nie musi obawiać się mrozu. Temperatura w sylwestrową noc w Chorzowie ma sięgać 11 stopni, co pozwala różne modowe szaleństwa. Doda będzie miała 3 wyjścia i podczas każdego z nich zaskoczy inną stylizacją, a na wspólny występ Maryla, Cleo i Doda przygotowują bardzo podobne kreacje.

Szalony ma być też kostium Michała Wiśniewskiego. Wokalista wystąpi trzy razy – w tym dwa razy w duetach: zaśpiewa z Marylą Rodowicz oraz Anią Świątczak, z którą wykona mix największych przebojów Ich Troje. „Podczas dwóch duetów zobaczymy Michała w garniturze, ale tym ostatnim występnie będzie ubrany „w stylu Wiśni". Powiedział Ani Zeman, żeby „zaszalała”, dowiadujemy się od ekipy Michała. Jak będzie wyglądało to szaleństwo? Zobaczymy w Sylwestra.

Maryla Rodowicz uwielbia szokować strojem

Wiele strojów Maryli Rodowicz przeszło do historii. Najsłynniejsza jest z pewnością „goła baba” – strój brazylijskiej tancerki samby, w którym Maryla wystąpiła na Sylwestrze Polsatu 9 lat temu. Te kreacje również przygotowywała Anna Zeman. – Trudno będzie przebić „gołą babę” ale jeśli chodzi o Marylę widzowie zawsze mogą spodziewać się spektakularnego efektu. Maryla to w końcu Maryla – podkreśliła Zeman.

Na razie nie wiadomo, w czym wystąpią Maryla Rodowicz, Michał Wiśniewski i Doda, ale przypominamy ich spektakularne kreacje sprzed lat.

Galeria:

Sylwester 2022. W czym wystąpi Rodowicz, Wiśniewski i Doda?Czytaj też:

Sylwester TVP. Stacja szuka zastępstwa za Mel C. Adamczyk o „tajemniczej gwieździe zza oceanu”Czytaj też:

Maryla Rodowicz wystąpi podczas Sylwestra w Polsacie. Ile zarobi?