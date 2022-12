Ostra dyskusja Gessler i Chajzera w „Dzień dobry TVN”. Poszło o pierogi

18 grudnia w studiu „Dzień dobry TVN” zorganizowano konkurs w lepieniu pierogów. Do rywalizacji stanęli: Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer i Andrzej Sołtysik. Zmagania oceniała z kolei Magda Gessler, znana prowadząca „Kuchennych rewolucji”. Co mówiła o kulinarnych wyczynach prowadzących „DD TVN” restauratorka?

Negatywnie Gessler oceniła pierogi Małgorzaty Ohme. Stwierdziła, że jej ciasto jest za grube i można z niego z powodzeniem zrobić pizzę, a pieróg z kolei jest zbyt płaski, ponieważ „nie stanęło” w nim nadzienie. Chwaliła z kolei wyczyny Rozenek-Majdan. – Gosia bardzo się stara, jak zawsze na piątkę z plusem – oceniła.

Dyskusja Gessler i Chajzera w „Dzień dobry TVN”

Na komplementy nie mógł jednak liczyć Filip Chajzer. Gessler stwierdziła, że jego pierogi wyglądają „jak z maszyny”. – Co ty robisz? Jak z maszyny, to się nie liczy – stwierdziła. – Jak z maszyny!? Przecież to jest idealne. Magda zazdrości – próbował obrócić sytuację w żart Chajzer. – Magda, wywróć mu stół! – komentował Marcin Prokop. Wtedy restauratorka postanowiła porównać piergoi Chajzera do jego włosów. – Ja nie zazdroszczę, tylko one nie są seksi. One są jak twoje włosy. Zobacz, ile masz farszu między ciastem – zwracała uwagę. – A co ty masz do jego włosów? Naturalne są przecież, taki się urodził – odpowiadał Prokop. – Rozwalasz specjalnie, pokazówkę robisz, a jest pięknie – uznał Chajzer. – Nie „pokazówkę”, tylko naprawdę jest farsz między ciastem – odpowiadała. – A gdzie m być? – pytał dalej prowadzący.

W końcu restauratorka znalazła na stolnicy Chajzera dwa pierogi, które ją zadowoliły. Pokazała mu także, jak poprawnie skleić ciasto, aby farsz podczas gotowania nie wyleciał ze środka. Tytuł „miss pierogów” zdobyła jednak Małgorzata Rozenek-Majdan.

