Radek Liszewski sprzedaje swój dom. Znamy cenę willi

Radek Liszewski w rozmowie z „Faktem” wyjaśnił, że pod koniec lata przeprowadził się do Warszawy, żeby być bliżej synów, tym samym opuszczając ukochane Sejny. – Mam wszystko pod nosem, co jest związane z moją pracą, a stamtąd każda sprawa to wyprawa na cały dzień. Teraz jak idę do telewizji, piję kawę i wskakuję do studia, a tak zawsze 600 kilometrów musiałem nadrabiać tam i z powrotem – argumentował swoją decyzję w wywiadzie.

Artysta bardzo zadowolony ze swojego nowego lokum. – Tylko studio nagraniowe organizowałem, a tak to nic nie urządzałem, tylko kupiłem dom z pełnym wyposażeniem – podzielił się ze swoimi fanami.

Liszewski chce teraz sprzedać swój dom w Sejnach. Cena? 2 mln złotych. Muzyk podał, że willa ma pięć pokoi i garaż, a wszystkie pomieszczenia są w pełni wyposażone. Na dachu zamontowana jest też fotowoltaika o mocy 20 kW. Z domu rozpościera się piękny widok na jezioro.

Kim jest Radosław Liszewski?

Radek Liszewski w 2012 roku wydał wraz ze swoim zespołem piosenkę „Ona tańczy dla mnie”, zyskując ogromną popularność. Skutkowało to wieloma trasami koncertowymi – zarówno w Polsce, jak i poza rodzimym krajem. Liszewski gra także często w filmach i serialach oraz pojawia się w programach. Oglądać mogliśmy go m.in. w: „Disco polo”, „Szpitalu”, „Celebrity Splash!” czy „Kole fortuny”.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Jest zwiastun finałowego odcinka. „Żaden związek nie przetrwał”Czytaj też:

Uczestnik programu „Nasz nowy dom” chciał odebrać sobie życie. Ruszyła zbiórka, Dowbor pisze do 21-latka