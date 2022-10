Sara James dała koncert w USA. Gwiazda pozuje z Jessicą Albą

Sara James od lat jest znana polskiej publiczności. Wokalistka odniosła sukces w „The Voice Kids”, a później próbowała swoich sił w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Wykonanie utworu „Somebody” zapewniło jej poparcie telewidzów i jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski. Ostatecznie w konkursie w grudniu 2022 roku zajęła drugie miejsce.

Największą sławę przyniósł jej jednak amerykański „Mam talent”, gdzie nastolatka doszła do finału. To niewątpliwie miało ogromny wpływ na jej karierę. Po tym sukcesie z polskiej wokalistki stała się światowej sławy gwiazdą. Teraz kontynuuje swoją międzynarodową karierę.

Sara James znów występuje w USA

Sara James kolejny raz wyjechała do Stanów Zjednoczonych, żeby dać koncert. 14-latka wystąpiła na konferencji „Makers Women”, której celem jest dyskusja o równości kobiet, tworzenie partnerstw i dzielenie się inspirującymi historiami, gdzie nie brakowało największych sław. Podczas wydarzenia była gwiazdą muzyczną i zaprezentowała swój wielki talent.

Na Instagramie pochwaliła się obszerną relacją z koncertu i nie tylko. Na udostępnionych kadrach możemy zobaczyć, jak wokalistka pozuje u boku Jessici Alby, a także sama, zdjęcie z występu oraz jego zapowiedź na wielkim bilbordzie. D„ziękuję za zaproszenie. To był zaszczyt tu być. Mój pierwszy występ w USA” – napisała w języku angielskim Sara James. Natomiast na swoim InstaStories zdradziła, jaki utwór wykonała dla amerykańskiej publiczności. Była to piosenka Kate Bush „Running Up that Hill”, którą wykonała w finale amerykańskiego „Mam talent”. Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

