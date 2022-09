Lizzo zagrała na 200-letnim flecie byłego prezydenta USA. Fani zachwyceni

Piosenkarka Lizzo znana jest szerzej z lekkiej, popowej twórczości. Ona sama lubi jednak przypominać o swoim wykształceniu muzycznym i umiejętności gry na flecie. Jej fani mogli się o tym przekonać podczas ostatniego koncertu w Waszyngtonie. Artystka zrobiła wówczas coś, co nie zdarza się często na tego typu wydarzeniach. W pewnym momencie zaprezentowała zgromadzonej publice XIX-wieczny kryształowy flet, należący do Jamesa Madisona, byłego prezydenta i jednego z ojców założycieli USA.

Instrument, który z Biblioteki Kongresu transportowano w asyście policji, zrobił wrażenie na samej piosenkarce. Nie do tego stopnia jednak, by pozbyła się przy nim swojego poczucia humoru. Stwierdziła, że gra na nim przypomina „granie na kieliszku wina”. Kiedy wydobywała dźwięki z instrumentu, wykonała też kilka charakterystycznych ruchów dolną partią ciała. – Właśnie twerkowałam i grałam na XIX-wiecznym flecie Jamesa Madisona! – wykrzyknęła do publiczności.

Lizzo kilkukrotnie podkreśliła wyjątkowość całego wydarzenia. Poinformowała swoich słuchaczy, że”nikt wcześniej nie słyszał„, jak brzmi kryształowy flet prezydenta. Rzeczniczka Biblioteki Kongresu w rozmowie z BBC przyznała, że mógł on być wykorzystywany jedynie na specjalne okazje w przeszłości, głównie w czasach Madisona. Zapewniała, że na pewno nikt nie grał na nim od 1993 roku, odkąd podjęła pracę na stanowisku kuratora w tej placówce.

Kim jest Lizzo?



Lizzo, a właściwie Melissa Viviane Jefferson, znana jest z piosenek takich jak „Truth Hurts” , „Good as Hell” czy „Juice” . Podczas gali rozdania nagród Grammy w 2020 roku zgarnęła statuetki w trzech kategoriach: najlepszy solowy występ pop za utwór „Truth Hurts” , najlepszy album urban contemporary za „Cuz I Love You” oraz najlepszy tradycyjny utwór r&b za „Jerome” . Publicznie uwielbieniem dla tej artystki dzielił się m.in. właściciel Amazona, Jeff Bezos. „Właśnie zrobiłem test DNA. Okazuje się, że jestem w 100 proc. największym fanem Lizzo” – napisał przy wspólnym zdjęciu z Super Bowl 2020, odwołując się do jednego z tekstów. Piosenkarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 13 mln fanów.

