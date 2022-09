Karolina Korwin Piotrowska trafiła do szpitala. Pisze do fanów: Żyjcie. Pracujcie potem

Karolina Korwin Piotrowska jest bardzo aktywna na Instagramie – dziennie zamieszcza nawet po kilkanaście postów, informując swoich fanów o tym, co dzieje się w szeroko rozumianym show-biznesie. Wiadomości te przeplata tym, co akurat dzieje się w jej życiu. W poniedziałek 26 września przekazała swoim ponad 232 tys. fanów, że trafiła na SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. „W sumie kilkanaście godzin strachu, z obietnicą, że trzeba wprowadzić zmiany, nie gadać o tym, ze trzeba wprowadzić, tylko zadziałać” – czytamy w poście.

Korwin Piotrowska relacjonowała swój pobyt na SOR

Dziennikarka jednak zwróciła w swoim wpisie głównie uwagę na to, jak opiekowano się nią w szpitalu. „Drodzy pracownicy państwowej opieki zdrowotnej, JESTEŚCIE HEROSAMI. Naprawdę. To jest zwyczajny SOR w państwowym szpitalu, a poczułam się zaopiekowana jak w klinice Mayo. Nie byłam żadnym vipem, ani ja, ani pan, który zemdlał podczas maratonu, czy pani leżąca obok, która bolał prawie każdy dotyk. Cierpliwość, spokój, opanowanie, poczucie humoru, kiedy trzeba stanowczość. I spokojna rozmowa z lekarzem. Albo dowcipkowanie z pielęgniarzem. Bezcenne. Podziwiam. Dokonujecie cudów w świecie, który o cudach zapomniał. Jeśli gdzieś w tym świecie jest dobro, to w miejscach takich jak to. DZIĘKUJE. Dbajcie o siebie wszyscy. Życie jest jedno. W takich miejscach to bardzo widać” – podkreśliła.

Co się stało Karolinie Korwin Piotrowskiej?

Korwin Piotrowska edytowała później post. Dopisała, że do szpitala trafiła karetką i już jest w domu. „Żyjcie. Pracujcie potem” – poradziła. „Dziękuje za troskę, powiedzieli, że nie umrę aż do śmierci i ja im wierze” – czytamy.

