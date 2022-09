„Na Wspólnej”. Gosia okrada jednego z uczniów

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3495.?

Skacowana Gosia kradnie pieniądze jednemu z uczniów! Chłopak domyśla się, że zrobiła to nauczycielka i wyjawia swoje podejrzenia dyrektor Zimińskiej. Gdy potwierdza się dramatyczna prawda, Danka jest załamana i… wściekła. Dochodzi do potężnej awantury z Gosią.

Beata prosi Pawła, żeby nie nazywał ich synka Emilem. Ukrywa przed mężem prawdziwy powód – to, że ojcem ich dziecka jest Larsson. Oddycha z ulgą, gdy Paweł zgadza się, by dać dziecku imię po dziadku Gustawie. Gdy dowiaduje się o tym Emil, jest wyraźnie rozczarowany. To co robi szokuje wszystkich – a najbardziej Beatę.

Żaneta wciąż odrzuca połączenia od Irka Kleczewskiego, który bardzo ją zawiódł podczas spotkania z seniorami. Tymczasem matka Szulcowej zapowiada, że przyjdzie dziś do niej z gościem specjalnym. Wojtek spodziewa się, że Helena przedstawi im swojego adoratora. Jakież jest zaskoczenie Szulców, gdy babcia przyprowadza Manię i jej chłopaka – syna Kleczewskiego.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Dagmara Kaźmierska w nowej roli. Gwiazda „Królowych życia” wystąpi w teatrze