Jakimowicz znów pisze o Delągu. „Kanalia, zdrajca, oszust”

Jakimowicz postanowił po raz kolejny uderzyć w kolegę z planu „Młodych wilków” za pośrednictwem swojego Instagrama. „Inteligencja, filozofia, mądrości, ale ZERO prawdy. Spektakl delonga w mediach to już jego rola życia, ale zero prawdy. Zdemoralizowana postawa popierana przez zdemoralizowane środowisko i propagowane przez zdemoralizowane media” – stwierdził na początku swojego nowego wpisu, zapewniając następnie, że „przez 30 lat był lojalny” i „nie wypowiadał się na temat tego człowieka”. „Skoro jednak on raz kolejny poczuwa się na sile do komentowania: jak powstała moja kariera to mówię dość. Nie będzie tego robił ktoś kto jest kanalią, zdrajcą, oszustem i człowiekiem bez honoru. Orientacja to drugi plan chociaż jak widać wszyscy wolą się na tym koncentrować” – argumentuje Jakimowicz.

Jakimowicz o Delągu: Kanalia myślała, że nas przechytrzy

Dalej dziennikarz TVP stwierdził, że Deląg „oszukał swoich przyjaciół”. Podkreśla, że „byli umówieni, że wszyscy za wszystkich, wszyscy za jednego”. „A ta kanalia myślała, że nas przechytrzy” – czytamy. „Ja ze Szwedesem pracowałem nad scenariuszem i to my znaleźliśmy pieniądze na Wilki czyli 3 część »Młodych Wilków«. Jedyny Zbyszek Suszyński okazał się lojalnym a panowie Zamojda, Bogusław Job czy Delong mieli nadzieję nas oszukać. Film nie powstał a jakie są losy tej ich miłości to też znajdziecie w necie" – twierdzi Jakimowicz. Do wpisu dodał także kilka nagłówków z mediów, opisujących sprawę.

