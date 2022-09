Marina Łuczenko broni szczupłych kobiet: Notorycznie są bezkarnie obrażane

Wszystko zaczęło się od filmu, który Marina Łuczenko zamieściła 2 tygodnie temu. Do zdjęcia w skąpym bikini dołączyła post dotyczący samoakceptacji. Przyznała wówczas, że często słyszy niepochlebne komentarze na temat swojej figury. Gwiazda wyznała, że często spotyka się z opinią, że „ma figurę 12-letniego chłopca”, za małe wcięcie w talii, czy biust. Jednocześnie podkreśliła, że lubi swoje ciało. Po tym poście w sieci zawrzało, a Marina Łuczenko postanowiła jeszcze raz zabrać głos.

Marina Łuczenko odniosła się artykułu na swój temat

W ostatnim poście celebrytka nawiązała do artykułu, który powstał po publikacji nagrania w bikini. Tym razem nie tylko opublikowała swoje zdjęcie, ale także zrzut ekranu ze wspomnianym tekstem. „Wybaczcie, nie miałam czasu wcześniej odnieść się do pewnej kwestii, ale nie mogę tego zostawić bez komentarza” – zaczęła. Następnie wyznała, że drobne osoby nieustannie są obrażane. „Czuję, że muszę stanąć w obronie szczupłych, drobnych z natury kobiet, które notorycznie są bezkarnie obrażane i nikt w tym nie widzi żadnego problemu” – dodała.

Wokalistka zaznaczyła, że po lekturze tekstu poczuła się obrażona i nawiązała do jego autorki. „Pani Irena to zapewne dorosła wykształcona kobieta która też nie widzi problemu w nazwaniu mojej sylwetki w tytule artykułu »wychudzonej«? Sugerując że jest to zwyczajnie »brzydka figura«<. Przynajmniej ja to tak odebrałam” – czytamy.

Żona Wojtka Szczęsnego zwróciła uwagę internautów na odwrotne zachowanie, którego unikamy. „Skoro nazwanie kogoś przytytym itp. jest obraźliwe, czemu nie rozumiecie, że określenie kogoś »wychudzonym« również jest nie na miejscu i może kogoś zranić oraz wprowadzać w kompleksy?” – napisała Marina Łuczenko. Na koniec gwiazda zaprosiła fanów do dyskusji w komentarzach. Jeden z nich zostawiła Margaret. „Oh, znam to z cyklu: Fani się martwią. Bardzo krzywdzące. Ściskam Mara” – napisała piosenkarka.

