Sylwia Bomba o śmierci Jacka Ochmana: Żadne słowa nie wyrażą tego, co czujemy

Przypomnijmy, w środę 27 lipca do mediów trafiła informacja, że dzień wcześniej zmarł Jacek Ochman, który w latach 2015-2021 pracował w PZPN, a wcześniej pełnił funkcję prezesa Znicza Pruszków. W 2018 roku Ochman i jego ówczesna partnerka Sylwia Bomba, powitali na świecie córkę Antosię. Trzy lata później celebrytka potwierdziła, że rozstała się z ojcem swojego dziecka.

Okoliczności śmierci Jacka Ochmana

Z przekazów anonimowych informatorów wynika, że Ochman przez ostatnie trzy miesiące nie miał kontaktu ze swoją córką. Mężczyzna miał cierpieć na alkoholizm, a przyczyną jego śmierci prawdopodobnie było przedawkowanie. – Zmarł wczoraj o 19:00. Przyczyną śmierci był najpewniej alkohol. Walczył z alkoholizmem od wielu lat. W trakcie trwania związku Sylwia wielokrotnie próbowała go wyciągać z nałogu. Wysyłała go na odwyki. Niestety od trzech miesięcy Jacek nie miał już żadnego kontaktu z córką – podał anonimowy informator serwisu „Pudelek”.

Po tej informacji do mediów trafiły kolejne doniesienia. Portal Przeambitni zacytował sąsiada mężczyzny. – We wtorek wieczorem ktoś wezwał policję, pewnie ze względu na nieprzyjemny zapach wydostający się z jednego z mieszkań już od tygodnia – powiedział anonimowy informator i wspomniał też o domniemanej słabości do alkoholu. – Wszyscy wiedzieli, że ten pan ma problemy z alkoholem. Kiedyś nawet wybrał się zakrwawiony w slipach do sklepu po alkohol na krechę. Ogólnie policja miała problemy, aby wejść do środka, ale w końcu im się udało i wywieźli ciało w czarnym worku. Przyjechała też straż pożarna, aby pomóc – dodał.

Sylwia Bomba o śmierci Jacka Ochmana

Sylwia Bomba w końcu zdecydowała się wydać oświadczenie w sprawie, w którym potwierdziła, że jej były partner nie żyje i poprosiła o uszanowanie czasu żałoby.

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi... Z głębokim smutkiem potwierdzam, że w dniu 26.07.2022 roku, odszedł od nas Jacek Ochman, tata Antosi. Żadne słowa nie wyrażą tego, co teraz czujemy. Bardzo dziękujemy za wszystkie płynące do nas wyrazy współczucia, kondolencje i modlitwy. Przedstawicieli mediów prosimy o uszanowanie czasu naszej żałoby” - napisała w mediach społecznościowych Sylwia Bomba.

