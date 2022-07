„You Can Dance – Nowa generacja”. Cichopek i Nowakowska kłócą się na planie

„You Can Dance – Nowa generacja” jesienią wystartuje na antenie TVP. Zdjęcia do formatu, w którym spotkają się znane gwiazdy Telewizji Polskiej Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska, wciąż trwają. Mikołaj Dobrowolski, reżyser nowego formatu przyznał w wywiadzie, że celebrytki „potrafią pokłócić się na śmierć i życie”.

– Czasami między nimi iskrzy, ale nie uważam, że to źle, bo widzowie chcą emocji. Obie są bardzo ambitne i profesjonalne, ale te ich emocje wypływają jeszcze bardziej, bo obie są matkami, nie chcą nikogo skrzywdzić. Ale to talent show i czasem trzeba komuś podziękować. I tu właśnie może budzić się niezadowolenie którejś z nich. Nie zmienia to faktu, że potrafią się pokłócić na śmierć i życie dla dobra któregoś z uczestników. Wychodzą z nich ogromne emocje i bardzo dobrze, bo dzięki temu program nie jest nudny jak flaki z olejem – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

W 2. edycji „You Can Dance – Nowa Generacja”. Swoje taneczne umiejętności zaprezentują dzieci w wieku od 8 do 13 lat. W nadchodzącej edycji programu przy jurorskim stole zasiądą oprócz Cichopek i Nowakowskiej zasiądzie też Agustin Egurrola. W jury show nie zobaczymy już Klaudii Antos i Michała Kostrzewskiego.

