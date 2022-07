Modelka plus size upokorzona przez stewardessę. Zakrzewska opowiedziała o szczegółach

Ewa Zakrzewska zdobyła największą popularność dzięki programowi Polsatu „Supermodelki plus size”, w którym była jurorką. Jest ona jedną z najpopularniejszych w Polsce modelek plus size. Gwiazda jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zachęca do akceptacji swojego ciała niezależnie od wagi.

Ewa Zakrzewska upokorzona przez stewardessę

W ostatnim wywiadzie Ewa Zakrzewska wyznała, że niedawno spotkała ją nieprzyjemna sytuacja. Podczas podróży samolotem została upokorzona przez stewardessę. Celebrytka w rozmowie z serwisem o2 wyznała, że na początku podróży poprosiła obsługę o przedłużkę do pasów, jednak mimo zapewnień, nie dostała jej.

Po dwóch godzinach stewardessa podeszła do modelki plus size i zapytała, dlaczego Zakrzewska nie ma zapiętych pasów. – Zrobiła bardzo głośną scenę. Ludzie zaczęli się odwracać z kilku rzędów, ja byłam w dość sporym szoku. Powiedziała: Ja teraz muszę przesadzić ludzi, pani się nie mieści w pas. Przesadziła panią, zamieniła mnie miejscami, dostałam dopiero wtedy przedłużkę – powiedziała celebrytka.

Na tym jednak nie koniec. Ewa Zakrzewska podkreśliła, że ta sytuacja była dla niej naprawdę przykra i stwierdziła, że pracownica linii lotniczych zrobiła to celowo. – Wszyscy się na mnie patrzyli, czułam ogromne zażenowanie, ponieważ zrobiła to tak ostentacyjnie i naprawdę się musiała postarać, żeby to wyszło tak teatralnie i uwłaczająco dla mnie – dodała.

Zakrzewska próbowała wyjaśnić całą sprawę z liniami lotniczymi, jednak bez skutku. – Nie chciałabym, żeby ta sytuacja dotknęła kogoś, kto jest bardziej delikatny niż ja, bo ja już dużo przeszłam i mimo to mocno mnie to dotknęło. A są osoby, które mogłyby sobie później nie poradzić. Dużo osób z powodu takich sytuacji w ogóle rezygnuje z podróżowania– dodała.

Czytaj też:

Klaudia El Dursi pozuje nago w wannie i zasłania się zaledwie talerzem z pizzą