Małgorzata Rozenek-Majdan jednak poprowadzi „Dzień Dobry TVN”? „Nie mieli wyboru”

Małgorzata Rozenek-Majdan pierwszy raz publicznie opowiedziała o swoim marzeniu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. – Bardzo chciałabym poprowadzić „Dzień Dobry TVN”. Długo chodzę koło Edwarda z tym tematem. Zupełnie poważnie, mam programy, które marzyłoby mi się je zrealizować – powiedziała wówczas. Redakcja „Faktu” skontaktowała się w tej sprawie z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym stacji TVN. Jak się okazało, mężczyzna nie słyszał o tym pomyśle.

Edward Miszczak jednak opuścił stację, a zaraz po tym zaczęły pojawiać się doniesienia o przejściu do Polsatu Magdy Gessler, Mai Sablewskiej i Małgorzaty Rozenek-Majdan. Żona Radosława Majdana miała spróbować swoich sił w nadchodzącej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze niedawno mogliśmy przeczytać, że prezenterka zdecydowała się rozwiązać umowę z TVN-em i „TzG” jest jej początkiem kariery w nowej stacji. Informacje okazały się jednak nieprawdziwe. Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia Małgorzaty Rozenek-Majdan, która zaprzeczyła doniesieniom. Powodem rezygnacji z rozmów miała być lepsza oferta od TVN, stacji, z którą żona Majdana jest związana od początku kariery. – Małgorzata o prowadzonych rozmowach powiadomiła stację-matkę. Złożyli kontrpropozycję, której nie mogła odrzucić – powiedziało portalowi źródło.

Małgorzata Rozenek-Majdan jednak poprowadzi „Dzień Dobry TVN”?

Teraz do sieci trafiły kolejne doniesienia. Jak możemy przeczytać na portalu Pomponik, Małgorzata Rozenek-Majdan nie tylko zostanie w stacji, ale także spełni swoje marzenie i poprowadzi poranny program TVN. – Małgorzata od dawna zabiegała o tę pracę. W ostatnim czasie zaczęła nawet publicznie apelować do Edwarda Miszczaka, by dał jej szansę. W końcu postawiła wszystkich pod ścianą. Nie mieli wyboru — w ostatnim czasie z TVN wiele osób odeszło, choćby Mołek, Sablewska czy Gessler. Uznali, że muszą jej dać szansę — donosi informator Pomponika.

We wcześniej rozmowie z Plejadą gwiazda zdradziła, z kim chciałaby poprowadzić poranne pasmo. - Wiem na pewno, że Radosław w życiu by się na to nie zgodził, natomiast ja uważam, że bylibyśmy świetną parą. Na pewno nie mogłabym prowadzić z kobietą. W moim wyimaginowanym świecie, w którym prowadzę „Dzień dobry TVN”, prowadzę go z facetem. To jest dla mnie naturalny stan i wydaje mi się, że tak byłoby wygodniej – wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Czytaj też:

Fabijański wyznał, że zdradził Maffashion. Co na to Julia Kuczyńska?