Sędzia o zachowaniu Ghislaine Maxwell: Ohydne i drapieżne. Usłyszała wyrok

Ghislaine Maxwell oskarżona została przez wiele kobiet o rekrutowanie ich, gdy były nieletnie i zmuszanie do seksu z multimilionerem i innymi wpływowymi mężczyznami. Sprawę poznaliśmy bliżej dzięki dokumentowi Netfliksa „Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” z 2020 roku.

Proces Maxwell rozpoczął się w pod koniec ubiegłego roku. Wówczas podczas mowy otwierającej asystentka prokuratora Lara Pomerantz podkreślała, że Maxwell identyfikowała i namierzała wrażliwe, młode kobiety, a następnie „podawała je” Epsteinowi. – Oferowała im spokój i sprawiała, że czuły się bezpieczne, a wszystko po to, aby mogły być wykorzystywane seksualnie przez mężczyznę w średnim wieku. Bywało tak, że była z nimi w pokoju, gdy to się działo – mówiła. Ze słów Pomerantz wynika, że Maxwell pełniła rolę „pani domu” u multimilionera, która pilnowała, aby to, co się dzieje, pozostało „za zamkniętymi drzwiami”. – Oskarżona masowała Epsteina na oczach dziewcząt, a później zachęcała je do tego samego. To, co działo się w „gabinetach masażu”, nie było jednak „masażem”, a wykorzystywaniem seksualnym – mówiła.

Z kolei Bobbi Sternheim, adwokatka Maxwell, powiedziała w swoim oświadczeniu, że prokuratorzy ścigają jej klientkę, ponieważ nie mogą pociągnąć do odpowiedzialności Epsteina, który powiesił się w swojej celi dwa lata temu.

Ghislaine Maxwell usłyszała wyrok

Ghislaine Maxwell usłyszała wyrok sześć miesięcy po tym jak ława przysięgłych uznała ją za winną. W grudniu 2021 roku w sumie 60-letnią Brytyjkę uznano za winną pięciu z sześciu zarzutów, które jej postawiono, w tym najpoważniejszego – handlu nieletnimi w celach seksualnych. Chodzi o relację trzech kobiet, które opisały, jak wykorzystywała ich Maxwell i Epstein oraz inne wpływowe osoby w latach 1994-2004, gdy były nieletnie. Werdykt zapadł w Nowym Jorku po pięciu dniach obrad 12-osobowej ławy przysięgłych.

We wtorek w sądzie zeznawały ofiary Epsteina. Maxwell zarzucono werbowanie dziewcząt do domu milionera. Oskarżona próbowała się bronić, zrzucając winę na swojego dawnego przyjaciela. Przyznała, że to on powinien stanąć przed sądem. Oceniła go jako manipulacyjnego i przebiegłego. Podkreśliła, że milioner miał okłamywać wszystkich, których znał. Na koniec przeprosiła ofiary.

Obrońcy Brytyjki uważali, że Ghislaine Maxwell zasługuje maksymalnie na pięć lat pozbawienia wolności. Sędzia Alison J Nathan był innego zdania. Zachowanie kobiety nazwał „ohydnym i drapieżnym”. Skazał 60-latkę na 20 lat więzienia.

Czytaj też:

Ireland Baldwin wyznała, że została zgwałcona i poddała się aborcji