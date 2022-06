Jarosław Jakimowicz uderza w Wojciecha Manna. „Za komuny pływał jak rybka Nemo”

W niedzielę 19 czerwca w ramach 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się koncert „Tych lat nie odda nikt”, w ramach którego świętowano 70-lecie Telewizji Polskiej. Podczas wydarzenia publiczność wybrała też między innymi najważniejszy program rozrywkowy wszech czasów. W tej kategorii wygrała „Szansa na sukces”. Popularny talent show wymyśliła Elżbieta Skrętkowska, a przez 19 lat prowadził go Wojciech Mann. W czasie przypominania programu i ogłoszenia wyników ze sceny nie padły jednak te nazwiska.

Mann komentuje sytuację z Opola: Takiego chamstwa nie było nawet za komuny

Do sprawy odniósł się później w rozmowie z „Plejadą” Wojciech Mann, wieloletni gospodarz programu „Szansa na sukces”. – Przede wszystkim z uwagi na panią Elżbietę Skrętkowską chciałbym bardzo otwarcie i jasno powiedzieć, że jest to kolejny i zupełnie mnie niezaskakujący przykład chamstwa Telewizji Polskiej. Takim krokiem telewizja znów niszczy sobie opinię. Nawet za komuny takiego chamstwa nie było – powiedział Wojciech Mann w rozmowie z portalem. – To, co w tej chwili robią ci, którzy dorwali się do władzy, to schlebianie najniższym gustom, obniżanie, gdzie się da, i wycinanie tych, którzy są za trudni, bo mają ambicje zrobić coś lepiej – stwierdził.

Jakimowicz atakuje Manna

Słowa Manna postanowił skomentować Jarosław Jakimowicz. Dodał w mediach społecznościowych post, w którym ocenił, że „pan Mann wie, jak to było za komuny, bo to lata jego świetności”. Dodał ponadto, że legendarny dziennikarz „pływał, jak rybka Nemo w tej wodzie, robiąc karierę w TVP i radio”.

„Myślicie, że każdy mógł? Jakoś nie pamiętam jego komentarzy i krytyki. Jak była to taka nadająca się do TVP, żeby było, że krytyka w PRL jest. Wystarczy, że od ŻŁOBA odsunie się takiego Wojtusia czy innego Orłosia i z wróbla robi się Sokół. Bohater jeden z drugim” – napisał Jarosław Jakimowicz.

