Kiedy Sara James znów wystąpi w „America's Got Talent”? Sprawdziliśmy i podpowiadamy, gdzie śledzić odcinki

Przypomnijmy, w nocy z wtorku 14 na środę 15 czerwca wyemitowany został amerykańskiej telewizji odcinek 17. edycji „Mam talent!” z Sarą James. 14-letnia polska artystka, która za sobą ma już występy w polskim show „The Voice of Poland” czy na Eurowizji Junior, wykonała piosenkę Billie Eilish i Khalida, zatytułowaną „Lovely”. James zachwyciła publikę, zgromadzoną w studiu ale też widzów przed telewizorami oraz samych jurorów. Simon Cowell, który słynie z najbardziej ciętego języka w stosunku do uczestników programu, był zachwycony Polką i nagrodził ją tzw. „złotym przyciskiem”, który gwarantuje jej udział w półfinale. Brytyjski producent i łowca talentów już wcześniej odkrywał takie gwiazdy jak Camila Cabello, James Arthur, Olly Murs, Leona Lewis czy One Direction. Kilka dni po występie Sary James, Billie Eilish, której piosenkę wykonała, podała w swoich mediach społecznościowych wpis 14-latki.

Kiedy Sara James znów pojawi się w „Mam talent!”?

Wszystko wskazuje na to, że kariera 14-letniej Sary James teraz nabierze tempa. Nam jednak pozostaje czekać na występy Polki w półfinale. Kiedy się one odbędą? Najprawdopodobniej pierwszy z nich amerykańscy widzowie będą śledzić 30 sierpnia, natomiast drugi 6 września 2022 roku. W jednym z tych odcinków pojawi się Sara James.

Amerykański program "Mam talent!" nadawany jest w telewizji NBC. Odcinki oglądać też można w internecie, jednak nadawane są one nocą polskiego czasu. Dzień po ich emisji, zazwyczaj skróty występów oglądać można w serwisie YouTube oraz na Facebooku.

Czytaj też:

Billie Eilish wyróżniła Sarę James. Zobaczcie, co zrobiła amerykańska artystka