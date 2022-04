Jakimowicz nazywa Sekielskiego „szmaciarzem” i szuka pomocy. O co poszło?

Profile Jarosława Jakimowicza w mediach społecznościowych często są blokowane. To jednak nie powstrzymuje prezentera od zakładania nowych i ponownego dodawania obraźliwych wpisów. Dziennikarz, słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi, jakiś czas temu zareagował w jednym ze swoich wpisów na informację o chorobie, z jaką zmagał się Tomasz Sekielski. „BARDZO SIĘ CIESZĘ ŁOBUZIE, ŻE CIERPISZ TY TWOJA RODZINA, ŻONA za to co zrobiłeś podły łobuzie mojej rodzinie. Ty dziennikarz? Zwykły łobuz, który razem tą kreaturą Krysiakiem próbowali zniszczyć nam życie” – stwierdził.

Jakimowicz nazywa Sekielskiego „szmaciarzem”

Teraz po raz kolejny uderzył w dziennikarza i dokumentalistę. Wszystko przez to, że gościł w swoim programie Piotra Krysiaka, z którym Jakimowicz ma na pieńku. Kilka miesięcy temu autor „Dziewczyn z Dubaju” opisał na Facebooku sprawę gwałtu na jednej z uczestniczek konkursu Miss Generation 2020, nie podając jednak nazwiska osoby, która miała być za to odpowiedzialna. Jakimowicz, odnosząc się do Krysiaka, stwierdził, że „ta szmata pomówiła go o straszne rzeczy”. „Ta szmata lansuje się u Sekielskiego i zgrywa cwaniaka” – stwierdził.

instagram

W poście dodał także fragment wiadomości od prawnika, z której wynika, że sąd zawiesił postępowanie przeciwko Krysiakowi ze względu na „kolejną bezskuteczną próbę doręczenia odpisu pozwu”. „Szmaciarzu Sekielski, może ty będziesz taki uczciwy i dostarczysz pozew? Ta szmata przez ponad rok nie odbiera wezwań na rozprawę sądową, opowiadając u szmaciarza Sekielskiego, że jest na nią gotów! Uważacie, że to normalne? Czy ktoś może mi pomóc?” – zwrócił się do twórcy „Tylko nie mów nikomu” i „Zabawy w chowanego”.

Czytaj też:

Tomasz Oświeciński pokazał swój dom i jego wnętrza. Zobaczcie, jak mieszka