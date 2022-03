Zełenski odpowiada księżnej Kate i księciu Williamowi. Zadedykował im wpis

W czwartek 24 lutego rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska zaatakowały w kilku miastach. Do starć dochodziło m.in. w Kijowie, Charkowie, Mariopolu, Odessie. Prezydent Ukrainy wezwał obywateli do obrony kraju. Kobiety i dzieci zaczęły uciekać do Polski, zostawiając w kraju swoich mężów, braci i synów. Pomoc dla uchodźców organizowana jest przez liczne organizacje w naszym kraju, a także przez tysiące zwykłych ludzi.

Kate i William wspierają Ukrainę

26 lutego książę William i księżna Kate zamieścili wpis w mediach społecznościowych, w którym odnieśli się do inwazji Rosji na Ukrainę. Para książęca przypomniała spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i jego żoną, do którego doszło w w 2020 roku. „W październiku 2020 roku mieliśmy zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy i Pierwszą Damą, aby poznać ich nadzieję i optymizm na przyszłość Ukrainy” – napisali przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. „Dziś stoimy razem z prezydentem i wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, którzy dzielnie walczą o tę przyszłość” – dodali William i Kate.

Zełenski odpowiada Kate i Williamowi

Dziś prezydent Ukrainy odpowiedział na te słowa. „Olena i ja jesteśmy wdzięczni księciu i księżnej Cambridge, że w tym kluczowym momencie, kiedy Ukraina odważnie przeciwstawia się inwazji Rosji, stoją przy naszym kraju i wspierają naszych dzielnych obywateli. Dobra wola zatriumfuje” – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

