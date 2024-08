W ubiegłym roku zachwycali się nim Polacy. Oscarowy film trafia na popularną platformę!

„Przesilenie zimowe” to opowieść o zaskakującej więzi rodzącej się między zbuntowanym studentem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową szkolnej kuchni, którzy jako jedyni pozostają na kampusie podczas przerwy świątecznej. Film jest zwieńczeniem ponownej współpracy twórców „Bezdroży” – Alexandra Payne'a i Paula Giamatti'ego. W 2024 roku film był nominowany do pięciu Oscarów, a grająca w nim aktorka Da'Vine Joy Randolph zdobyła Nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

O czym jest film „Przesilenie zimowe”?

Wyreżyserowany przez Alexandra Payne'a film opowiada o zrzędliwym nauczycielu (Paul Giamatti) ze szkoły w Nowej Anglii, który podczas przerwy świątecznej jest zmuszony pozostać na kampusie, aby opiekować się garstką uczniów niemających gdzie się podziać. Nieoczekiwanie nawiązuje więź ze zbuntowanym studentem (debiutant Dominic Sessa) i szefową szkolnej kuchni, która właśnie straciła w Wietnamie syna (Da'Vine Joy Randolph).

Giamatti wciela się w rolę Paula Hunhama, powszechnie nielubianego przez studentów i wykładowców adiunkta historii starożytnej, który utknął w Barton Academy z uczniami, którzy nie mogli pojechać do swoich domów na święta. Jest to jego kara i pokuta za oblanie wysoko postawionego ucznia, którego ojciec niedawno ufundował szkolną salę gimnastyczną. Dzięki świątecznej dobroci serca jednego z ojców, barwna grupa chłopców pod opieką Hunhama wkrótce zostaje zredukowana do jednego: Angusa Tully'ego (w tej roli debiutant Dominic Sessa).

Angus jest inteligentnym, ale zbuntowanym młodym człowiekiem, który próbuje jak najlepiej poradzić sobie ze skomplikowanymi rodzinnymi problemami. Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph) to szkolna kucharka, której jedyny syn Curtis, niedawny absolwent Barton, zginął w Wietnamie. Pogrążona w żałobie Mary decyduje się pozostać w Barton na święta, ponieważ jest to ostatnie miejsce, w którym widziała syna. Pozostawiona w pustej szkole, pozornie niepasująca do siebie trójka znajduje w swoim towarzystwie przygody, nieszczęścia i wreszcie – namiastkę rodziny.

„Przesilenie zimowe”. Polscy widzowie pokochali ten film

Film pokochali też polscy widzowie. Na Filmwebie ma ocenę 7,8/10 i 8/10 od krytyków. „Dawno nie widziałam takiego kina. Już myślałam, że wyginęło w latach 80 lub 90. Zostało zastąpione marnymi tworami w których efekty specjalne mają większe znaczenie od fabuły czy dialogów”; „Dawno tak dobrze nie bawiłem się podczas oglądania filmu – idealny na tę porę roku. Dialogi są wspaniałe, scenariusz mega” – piszą polscy widzowie.

„Bardzo tradycyjnie zrealizowany, amerykański, świąteczny i dający okazję do zabłyśnięcia aktorom. Łagodnie pokazuje każdemu z bohaterów światełko w tunelu” – pisał z kolei krytyk Tomasz Raczek. „Dawno nie widziałam czegoś tak dobrego” – wtórowała Karolina Korwin-Piotrowska.

„Przesilenie zimowe”, będzie można oglądać w SkyShowtime już od 25 sierpnia.

