Robbie Coltrane nie żyje. Widzowie znają go z „Harry'ego Pottera”

Robbie Coltrane szkocki aktor, komik i scenarzysta zmarł w wieku 72 lat. Tę informację w rozmowie z „Variety” potwierdziła jego agencja WME. Mimo że na swoim koncie miał wiele ról, to serca widzów zdobył jako Rubeus Hagrid z „Harry'ego Pottera”.

Hagrid z „Harry'ego Pottera” nie żyje

Robbie Coltrane jest głównie kojarzony z roli pół-olbrzyma Rubeusa Hagrida. W serii o młodym czarodzieju występował od „Kamienia Filozoficznego” z 2001 roku do „Insygniów Śmierci – część 2” w 2011 roku, czyli w każdej części. Był niesamowicie lubiany przez widzów i cieszył się ogromną sympatią. To właśnie on wypowiedział słynne zdanie: Jesteś czarodziejem, Harry. Ten ważny tekst padł na początku podróży młodego Daniela Radcliffe'a do magicznego świata.

Niedawno mogliśmy zobaczyć Coltrane'a w specjalnym wydaniu dokumentu z okazji dwudziestolecia serii o przygodach Harry'ego Pottera. Aktor wystąpił ze swoją rodziną. – Dziedzictwo filmów polega na tym, że pokolenie moich dzieci pokaże je swoim dzieciom. Więc możesz to oglądać za 50 lat, to proste. Niestety mnie tu nie będzie, ale Hagrid tak – powiedział wówczas.

Robbie Coltrane – kim był?

Robbie Coltrane poza serią o młodym czarodzieju ma na swoim koncie także kilka innych produkcji. Aktor wystąpił też w filmach: „List w butelce”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Córka Mafii”, „Golden Eye”, „Świat to za mało” czy „Zakonnice w przebraniu”. Mogliśmy go oglądać także w serialu „Cracker”. Rola przyniosła mu popularność. Wcielał się w policyjnego psychologa Fitz.

Robbie Coltrane urodził się 30 marca 1950 roku w szkockim Rutherglen. Jego prawdziwe nazwisko to Anthony Robert McMillan. Ukończył Glasgow School of Art. Ze swoją byłą już żoną Rhony Gemmell ma dwójkę dzieci: syna Spencera, który przyszedł na świat w 1993 roku i córkę Alice urodzoną w 1998 roku.

Czytaj też:

Nie żyje Wanda Wieszczycka-Nowisz. Wdowa po Pawle Nowiszu miała 79 lat