Wszystkie filmy nominowane do Złotych Lwów. Obejrzyjcie zwiastuny i wytypujcie swoich faworytów

W poniedziałek 12 września rozpoczął się oficjalnie 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który potrwa do soboty 17 września. Co roku jego widzowie zapoznać się mogą jako pierwsi w kraju z najnowszymi rodzimymi produkcjami. W ostatnim dniu imprezy dowiemy się który z 20 wyselekcjonowanych wcześniej filmów, ma szansę otrzymać Złote Lwy - główną nagrodę, przyznawaną od 1974 roku. Trzykrotnie statuetkę tę zdobyli Krzysztof Kieślowski oraz Agnieszka Holland - ustanawiając rekord festiwalu. Dwa razy zwyciężały filmy takich artystów jak Robert Gliński, Krzysztof Krauze, Kazimierz Kutz, Paweł Pawlikowski, Stanisław Różewicz, Andrzej Wajda oraz Krzysztof Zanussi. W 2021 roku laureatami Złotego Lwa zostali Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt za „Wszystkie nasze strachy”, a dwa lata temu Mariusz Wilczyński za obraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.

W tym do Złotych Lwów nominowanych zostało tych 20 filmów:

„Apokawixa”, reż. Xavery Żuławski



Grupa maturzystów zmęczonych lockdownami postanawia zorganizować imprezę życia nad morzem.



„Broad Peak”, reż. Leszek Dawid



Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu się wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.



„Głupcy”, reż. Tomasz Wasilewski



Marlena i Tomasz ukrywają się przed światem w małym nadmorskim miasteczku, gdzie od lat tworzą szczęśliwy związek. Ich misternie utkana codzienność powoli zaczyna się rozpadać, kiedy wbrew woli Tomasza Marlena pozwala, aby jej syn z nimi zamieszkał. Kiedy przeszłość wraca do nich z pełną mocą, będą musieli na nowo zdefiniować swoją miłość, wybory i życie.



„Chleb i sól”, reż. Damian Kocur



Tymek - młody pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego - wraca na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między swoimi kolegami, a pracownikami arabskiego pochodzenia. Spirali, której finał okaże się być tragiczny w skutkach. Film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami i zagrany przez naturszczyków.



„Filip”, reż. Michał Kwieciński



Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.



„Iluzja”, reż. Marta Minorowicz



Matka zaginionej dziewczyny rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Inifite Storm”, reż. Małgorzata Szumowska



Kobieta wybiera się na samotną wspinaczkę na Górę Waszyngtona. Gdy gwałtownie załamuje się pogoda odnajduje ślady sportowych butów na śniegu, zaczyna więc poszukiwania nieprzygotowanego turysty.



„IO”, reż. Jerzy Skolimowski



Oglądany z perspektywy zwierzęcia, świat wydaje się tajemniczą zagadką. IO, szary osiołek o melancholijnych oczach, spotyka na swojej drodze ludzi dobrych i złych, doświadcza radości i bólu. Jego losem rządzi przypadek, który w sekundę zmienia szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną błogość. Ale IO ani na chwilę nie traci swojej niewinności.



„Kobieta na dachu”, reż. Anna Jadowska



Mira wstaje wcześnie rano, rozwiesza pranie, gotuje obiad, kupuje pokarm dla rybek i… z nożem kuchennym napada na bank.



„Orlęta. Grodno '39”, reż. Krzysztof Łukaszewicz



Grodno, wschodnie pogranicze przedwojennej Polski. 1 września 1939 roku niemieckie samoloty bombardują miasto. Jedna z bomb trafia w szkołę Leosia, Eweliny i Tadka. Dosłownie i symbolicznie kończy się świat beztroskiego dzieciństwa, zabawy, pierwszych zauroczeń. Leoś ma 12 lat, jest żydowskim chłopcem, zafascynowanym polską tradycją niepodległościową.

17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski, 20 września planuje zająć Grodno. Miasto rozpoczyna beznadziejną walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, a przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów.



„Strzępy”, reż. Beata Dzianowicz



Spokój w rodzinie Pateroków zostaje zburzony przez chorobę dziadka Gerarda.



„Orzeł. Ostatni patrol”, reż. Jacek Bławut



Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. To co wydarzy się w kolejnych dniach przejdzie do historii i napisze legendę najsłynniejszego z polskich okrętów.



„The Silent Twins”, reż. Agnieszka Smoczyńska



Prawdziwa historia June i Jennifer Gibbons – czarnoskórych bliźniaczek, które będąc dziećmi, umilkły dla świata zewnętrznego. Jednocześnie w odosobnieniu swojego pokoju prowadziły kreatywny dialog literacki, jednak z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek – niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia.



„Śubuk”, reż. Jacek Lusiński



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. To trafiająca prosto w serce, wypełniona emocjami, optymizmem i czułym humorem opowieść o kobiecej sile, radości życia, odmiennym postrzeganiu świata i ukrytym potencjale, który drzemie w każdym z nas.



„Tata”, reż. Anna Maliszewska



Michał, kierowca TIRa i samotny ojciec, zmuszony jest zabrać w trasę córkę i jej najlepszą przyjaciółkę.



„Wesele”, reż. Wojciech Smarzowski



Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna.



„Brigitte Bardot Cudowna”, reż. Lech Majewski



Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama jako pilot bronił Albionu podczas II wojny światowej i słuch o nim zaginął. Nie wiadomo czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku w swoim Spitfajerze i wznieci tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały. Tymczasem oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot i jej świata gwiazd filmu i muzyki.



„Cicha ziemia”, reż. Aga Woszczyńska



Anna (Żulewska) i Adam (Dymecki) wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie do głosu dojdą mroczne instynkty i głęboko skrywane emocje.



„Johnny”, reżyseria: Daniel Jaroszek



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Zadra”, reż. Grzegorz Mołda



