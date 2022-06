Warner Bros. ujawnił oficjalny opis fabuły „Furiosy”! Anya Taylor-Joy jako główna bohaterka

W maju 2020 roku reżyser George Miller w rozmowie z dziennikiem „The New York Times” zdradził, że scenariusz do obrazu powstał jeszcze w trakcie prac nad filmem z 2015 roku. Miller stworzył go, aby Charlize Theron mogła poznać przeszłość swojej bohaterki i lepiej przygotować się do tej roli. W 2016 roku film „Mad Max: Na drodze gniewu” został nagrodzony aż sześcioma Oscarami w kategoriach: najlepsza charakteryzacja, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż i najlepszy montaż dźwięku.

Warner Bros. udostępnił oficjalny opis „Furiosy”

„Furiosa” będzie skupiać się na genezie tytułowej postaci znanej z uniwersum Mad Max. W spin-offie obrazu pojawią się Anya Taylor-Joy, która wcieli się w młodą główną bohaterkę, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Miller będzie ponownie reżyserem i producentem projektu, współpracując z wieloletnim partnerem produkcyjnym Dougiem Mitchellem.

Tymczasem Warner Bros. ujawnił już oficjalny opis filmu.

Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu – czytamy.

Premiera „Furiosy” zaplanowana jest na 24 maja 2024 roku.

