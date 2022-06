Dawid Ogrodnik jako ks. Jan Kaczkowski. Jest oficjalny zwiastun!

Film „Johnny”, którego fabuła jest inspirowana życiem ks. Jana Kaczkowskiego, trafi do kin 23 września 2022 roku. Reżyserem filmu jest Daniel Jaroszek, a produkcja jest jego pełnometrażowym debiutem. Scenariusz stworzył Maciej Kraszewski, a za zdjęcia odpowiada Michał Dąbal.

Film „Johnny”. Kto w obsadzie?

W rolę uwielbianego zarówno przez wierzących, jak i ateistów księdza Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik. – O wyjątkowości Jana stanowiło, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, prostolinijne patrzenie na religię, która przede wszystkim oparta jest na szacunku, niepogardzaniu istotą ludzką i tym, co jest najważniejsze, czyli działaniu w skutek i na skutek miłości do drugiego człowieka – powiedział o postaci Ogrodnik.

W roli Patryka na ekranie zobaczymy wielokrotnie nagradzanego za występ w filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Piotra Trojana. - Zawsze w takich sytuacjach gra jest o tyle trudna, że chodzi o realną postać, ale Patryk to wymarzony bohater. Chuligan, przestępca, uczeń, nauczyciel, kucharz, ojciec, pielęgniarz. Patryk może w sobie pomieścić nie jednego bohatera. Pozornie prosta do zbudowania rola okazała się niezwykle złożona. Pełna przemian i wewnętrznych kontrastów – powiedział o swojej kreacji aktor.

W filmie pojawią się również m.in. Maria Pakulnis, Anna Dymna, Joachim Lamża i Witold Dębicki. Co ciekawe, swój wkład w film będzie miał też Dawid Podsiadło. Popularny muzyk jest jednym z koproducentów obrazu.

Galeria:

Dawid Ogrodnik jako ks. Jan Kaczkowski. Film „Johnny”

Opis filmu „Johnny”

„Johnny” opowiada o spotkaniu ks. Kaczkowskiego z Patrykiem, który w ramach prac społecznych musi pomagać w puckim hospicjum. Placówkę prowadzi ks. Jan Kaczkowski, który postanawia pokazać chłopakowi, że każdy zasługuje na drugą szansę.

„Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie” – czytamy w opisie produkcji. Film „Johnny” powstaje we współpracy z rodziną ks. Jana oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Kim był ks. Jan Kaczkowski?

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni. Był założycielem i dyrektorem hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku. Tzw. „trudną młodzież” i osoby skazane duchowny angażował w wolontariat. Prowadził też wykłady i warsztaty z tematyki hospicyjnej. Napisał kilka książek, w których przedstawiał religię z innej perspektywy. Przez lata walczył z nowotworem i sam siebie nazywał „onkocelebrytą”. Zmarł 28 marca 2016 roku. Miał 38 lat.

