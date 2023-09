„Pizza po polsku” wstrząsnęła internautami. „Z tymi pierogami to przesadziłeś”

Duńczyk znany na Instagramie z profilu Borderless_Pizza (pizza bez granic) postanowił przygotować polską wersję kultowego dania. Włoscy internauci, jeżeli nie wymiękli przy poprzednich jego dziełach, musieli być w równie silnym szoku, jak polscy.

Pizza z chłodnikiem, pierogami i schabowym

Zaczęło się od placka inspirowanego chłodnikiem. Pomińmy milczeniem fakt, że jest to raczej litewskie danie. Duńczyk do swojego ciasta dodał sok z buraków i zabarwił je na różowo. Już sam wygląd tego eksperymentu nie zachęcał do konsumpcji.

W następnym kroku mężczyzna skorzystał z pierogów. Zrobił to jednak w najgorszy możliwy sposób. Na początku zadbał o farsz z ziemniaków i twarogu, ugotował gotowe danie i podsmażył, by później... zblendować wszystko i wyłożyć na cieście w charakterze „sosu”.

Za zniszczenie pierogów – zakaz wjazdu do kraju?

By zwieńczyć danie, na całej pizzy ekscentryczny kucharz rozrzucił pokrojone kawałki kotleta schabowego. Dla dekoracji dorzucił kawałki buraka i posiekaną pietruszkę. Internauci podkreślali jednak, że nic nie mogło pomóc tej kompozycji.

Komentujący najbardziej zabolało zblendowanie pierogów. ''Stary, przestań miksować pierogi. To boli'' – prosili. „Z tymi pierogami to przesadziłeś” – pisali. Odradzali też influencerowi jakiekolwiek podróże do Polski. Zapowiadali, że nie będzie tu mile widziany, po takim potraktowaniu narodowych potraw.

Czytaj też:

Polski Hogwart już nie będzie samowolą budowlaną. Co się stanie z zamkiem w Łapalicach?Czytaj też:

Modne wnętrza będą różowe – specjaliści wybrali kolor roku 2024