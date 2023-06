Elżbieta Dmoch miała spore problemy ze zdrowiem. Wiemy, jak się czuje

Elżbieta Dmoch zniknęła z show-biznesu w 2002 roku. Wówczas wokalistka legendarnego zespołu 2 plus jeden dała ostatni koncert. Gwiazda wystąpiła w Łomży i wykonała wszystkie największe hity grupy. Później przeprowadziła się z Warszawy do wsi Gładków w gminie Tarczyn. Piosenkarka unikała rozgłosu.

Elżbieta Dmoch po latach milczenia zwróciła się do fanów

W listopadzie 2022 roku Dmoch aż dwukrotnie trafiła do szpitala. Jej mąż nie żyje od kilkudziesięciu lat, ale artystka od dawna konsekwentnie odmawiała pomocy. Dopiero po upadku we własnym domu zgodziła się na jej przyjęcie. Członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zapowiedzieli, że gwiazda dostanie pomoc materialną i wsparcie. Obiecali też dostosować mieszkanie do potrzeb seniorki.

Jak podali członkowie fundacji, tuż przed Bożym Narodzeniem odwiedzili artystkę w jej mieszkaniu. Przyjechał też Andrzej Krzysztofik, na co dzień mieszkający w Australii. Muzyk napisał wiersz dla Elżbiety Dmoch. Kobieta postanowiła zrobić fanom niespodziankę i nagrała, jak czyta wspomniany utwór. Audio trafiło do sieci.

Wokalistka 2 plus 1 jeszcze niedawno walczyła o życie. Jak się teraz czuje?

Teraz na stronie „Fani zespołu 2 plus 1” pojawił się post, z którego wynika, że Elżbieta Dmoch jest w coraz lepszej formie. Mężczyzna, który pomaga artystce, opisał całe spotkanie. „W piątek, 23 czerwca miałem niezwykłą okazję, by po raz kolejny spotkać się z panią Elżbietą Dmoch! Przemiła atmosfera, ciepło i serdeczność bijące od Pani Eli, a także mnóstwo ciekawych opowieści ze świata estrady (i nie tylko!) – to cechy najlepiej opisujące to spotkani-” – czytamy.

Administrator facebookowej strony podkreślił, że artystka czuje się dużo lepiej. „Najważniejszy jest fakt, że pani Elżbieta czuje się znacznie lepiej. W imieniu naszej idolki – przekazuję serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy wdzięczności za życzenia, pamięć i wszystkie ciepłe słowa. Jak sama powtarza” – zawsze zdumiewa ją fakt powodzenia muzyki 2 plus 1, nawet po tylu latach" – napisał Dawid Węglarz.

facebookCzytaj też:

Michał Wiśniewski był w związku z mężczyzną. „Nigdy tego nie ukrywałem”Czytaj też:

Julian Sands nie żyje. Zidentyfikowano jego szczątki