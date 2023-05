Blanka ujawniła, jak wyglądają jej przygotowania do Eurowizji 2023. „Są bardzo intensywne”

W sobotę, 13 maja, Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Artyści zaprezentują się na scenie w Liverpoolu, a wśród nich zobaczymy występ Blanki, polskiej reprezentantki. W sobotnim wydaniu „Pytania na śniadanie” Blanka opowiedziała, jak wyglądają jej przygotowania do tego wydarzenia.

Blanka o przygotowaniach do Eurowizji 2023

Choć początkowo nikt nie dawał szans Blance na dojście do Wielkiego Finału Eurowizji, stało się jednak inaczej. Polska reprezentantka zawalczyła o awans podczas drugiego półfinału Eurowizji, który odbył się w czwartek, 11 maja. Już wtedy wszyscy się dowiedzieliśmy, że artystka zawalczy o zwycięstwo w sobotnim Wielkim Finale. Tuż przed drugim półfinałem, a po prezentacji prób bukmacherzy zwrócili uwagę na wzrost notowań Blanki i jej większe szanse na udział w finale. Tak faktycznie się stało, a dla samej Blanki oznaczało to intensywne przygotowania, o czym opowiedziała w „Pytaniu na śniadanie”.

– Przygotowania są bardzo intensywne. Jedną ręką próbujemy wrzucać kontent do mediów społecznościowych, drugą trzymam mikrofon i udzielam wywiadu. Emocje są niesamowite. Mam nadzieję, że numer cztery, z którym startuję, będzie bardzo szczęśliwy – powiedziała Blanka.

Blanka opowiedziała też, jak wygląda jej codzienność w Liverpoolu. Nie spoczęła na laurach i cały czas trenuje wokal.

– Rutyna tutaj na miejscu jest taka, że wstajemy rano, pakujemy się do autokaru całą ekipą i przyjeżdżamy do garderoby. Rozkładamy się, robimy taki swój domek: oklejamy cyrkoniami drzwi i zaczynamy przygotowania z nauczycielami śpiewu, teraz robię to online. Potem jest rozgrzewka ciała z moimi kochanymi tancerzami i ukochaną choreografką Pauliną. Następnie przygotowujemy włosy, make up i wszystko naraz – powiedziała Blanka.

Blanka podkreśliła, że nie ma czasu na relaks, ale stara się wykorzystywać każdą chwilę na odpoczynek. – Wczoraj był pierwszy raz, kiedy mogłam sobie poleżeć na kanapie w garderobie, założyć słuchawki, nałożyć płatki nawilżające pod oczy i przez dziesięć minut pomedytować, wyciszyć się. Naprawdę czuć te emocje, czuć, że setki milionów ludzi ogląda to na żywo – dodała.

Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji już w sobotę, 13 maja, o 21.00.

