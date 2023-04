Tadeusz Müller czeka na narodziny potomka: Chrzest humanistyczny nie będzie niczym złym

Moim ojcem chrzestnym był Walter Haubrich, niemiecki korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, przyjaciel mego ojca, który bardzo wiele wniósł w mój świat wartości. Był to wytrawny dziennikarz – powiedział w podcaście „Wprost Przeciwnie” Tadeusz Müller, twórca konceptów restauracyjnych i kucharz. Odniósł się w ten sposób do informacji, które wcześniej podawała jego mama, Magda Gessler, mówiąc, że ojcem chrzestnym Tadeusza jest... Javier Solana. – Może miała taką fantazję. Trzeba jej zapytać, może ma jakiś pomysł, skąd to się wzięło – stwierdził Müller.

Posłuchaj fragmentu odcinka: Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Rozumiem, że w dietach pudełkowych nie zawsze chodzi o odchudzanie? Czasami o to, żeby dostarczać sobie zbilansowane, różnorodne posiłki, które tworzą ludzie, którzy po prostu na tym się znają? Tadeusz Müller: Tak. Sprzedajemy normalną dietę domową, czyli posiłki ze zwykłymi obiadami, tyle że zrobione przez profesjonalistów i wysłane do domu. I oczywiście można tam sobie obliczyć też kalorie i mieć pod kontrolą to wszystko, ale zazwyczaj nie są to jakieś tam restrykcyjne diety, aczkolwiek też takie mamy i też się bardzo dobrze sprzedają. Przez pandemię skupiamy się na zdrowiu i mamy większą świadomość niż 3 lata temu... Przypomniałam sobie wywiad, którego udzieliłeś mi kilka lat temu, powiedziałeś w nim wtedy, że jesteś nutritarianinem. Jaki jest dzisiejszy „status” twojej diety? Jestem nutritarianinem. Definiujemy tę dietę jako nutritariańską, ponieważ zakłada ona dobór wartości odżywczych do kuchni wg najwyższego składu tych wartości, nutritarianie mają tabelkę na lodówce, która wskazuje, których produktów warto używać. To jest bardzo prosta dieta, ona nie wyklucza mięsa ani ryb, ale dozuje je bardzo silnie (…).