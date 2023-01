W nowym odcinku „Pierwszej miłości” okaże się, czy Magda była świadoma swojego zachowania

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Salowa Edyta jest oburzona zachowaniem Filipa i jego podejściem do wyznaczonych mu obowiązków. Kalina martwi się o stan zdrowia siostry. Oskar zastanawia się, czy Magda była świadoma swojego zachowania, czy też był to nieszczęśliwy wypadek. Sytuacja staje się napięta. Kacper postanawia zająć się leczeniem Magdy podczas jej pobytu w klinice. Czy uda mu się zdobyć jej zaufanie?

Leon, ojciec dziewczyny, ma swój pogląd na to co się stało i nie chce przyjąć do wiadomości faktów od lekarza. Przed Kaliną bardzo trudny czas. Natomiast Piotrek chce odkryć prawdę, kim była ostatnia osoba, z którą rozmawiała Miłka. Bilingi wskazują, że dzwoniono do niej z numeru zarejestrowanego na Marysię.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

