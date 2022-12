Gwiazdy chwalą się choinkami. U Kaczorowskiej na bogato, Kasia Tusk wybrała skromne drzewko

Już na początku grudnia wiele gwiazd szykuje się do świąt i dekoruje swoje domy. Podstawą w każdym domu jest przede wszystkim okazała choinka. W tym roku Małgorzata Rozenek, Anna Lewandowska czy Agnieszka Kaczorowska zaszalały z ozdobami. W przeciwieństwie do nich Kasia Tusk wybrała skromne i niewielkie drzewko.

Jak wyglądają choinki gwiazd?

U Agnieszki Kaczorowskiej choinka zajmuje niemal pół salonu. Wielkie drzewko jest rozłożyste na boki i sięga do sufitu. Gwiazda wraz z córkami pięknie przystroiła choinkę, a pod nią zrobiła mały piknik dla Emilki i Gabysi. – Dziś, w czasie kolacji, piknik pod choinką. Codziennie, aż do świąt, wyciągamy inną kartę z rodzinnym zadaniem – aktywnością, która daje nam cudny wspólny czas. Grudzień jest dla mnie wyjątkowy, magiczny, przepełniony miłością. P.S. Czy wiecie, że kiedyś choinki wieszano pod sufitem? Sporo od wczoraj przeczytałam o historii ubierania w domu choinek. Bardzo to ciekawe… zachęcam do lektury – napisała Agnieszka Kaczorowska na swoim profilu.

Anna Lewandowska też pochwaliła się choinką na swoim profilu na Instagramie. Okazją stało się spotkanie z przyjaciółkami. Na „babskiej imprezie” zjawiła się u niej Ola Dec czy Paulina Krupińska. Choinka Anny Lewandowskiej tez robi wrażenie. Nie brakuje na niej bombek i ozdób w czerwoną kratę.

Skoro o Paulina Krupińskiej mowa, to do niej też zajrzeliśmy i okazuje się, że swoją choinkę miała już ubraną 7 grudnia! Prowadząca „Dzień Dobry TVN” postawiła na niewielkie drzewko, które udekorowała światełkami i bombkami w różnych kształtach – widać bombki-aniołki, bombki-tęczę czy bałwanka. – Mam i ja. Zawsze tradycją w moim rodzinnym domu było i jest ubieranie choinki w Wigilię. Z kolei ja z dziećmi zawsze ubieram ją w okresie Mikołajek. Lubię się nią cieszysz i czekać na święta – napisała Paulina Krupińska.

Swoją choinkę udekorowała też Zosia Ślotała, a cały proces ubierania drzewka zaprezentowała na wideo, które wrzuciła na Instagram. Widać na nim, że najpierw nałożyła lampki na choinkę, a później wybierała bombki. Ma niezłą kolekcję! Choinka prezentuje się wspaniale, a pod nią można znaleźć... pociąg! – Co roku czekam na ten moment! Uwielbiam ubierać choinkę! Wpadam wtedy w trans! 1..2..3 oto nasza tegoroczna choinka Czuć święta! – napisała Zosia Ślotała.

Anna Wendzikowska też ubrała już swoją choinkę. Znalazły się na niej klasyczne dekoracje i światełka o niebieskim odcieniu. – Coraz bliżej Święta… #christmasspirit herbatka, pierniczki, dekoracje, świąteczne świece… i „Last Christmas” 10 razy dziennie – napisała dziennikarka.

U Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana choinka stanęła w salonie. Jest na bogato, bo obok choinki nie brakuje też innych świątecznych dekoracji. Samo drzewko jest ogromne i sięga sufitu. Widać, że zostało udekorowane ze smakiem – dominują na nim tylko dwie barwy – biel i czerwień. – Witajcie w naszej bajce, gdzie #winteriscoming nabiera zupełnie nowego sensu – napisała Małgorzata Rozenek.

Bez wątpienia najskromniejszą choinkę ma... Kasia Tusk. Blogerka pokazała swoje drzewko na Instagramie. Skromna choinka została ozdobiona małymi dekoracjami i stoi w metalowym wiaderku.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentują się choinki gwiazd.

Czytaj też:

Agnieszka Kaczorowska wspominała początki pracy na planie „Klanu”. Jak zmienili się aktorzy?Czytaj też:

Małgorzata Socha chętnie pokazuje swój dom. Urządziła go bardzo stylowo!