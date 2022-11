Syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz podjął ważną decyzję. To nie spodoba się ojcu

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ujawnili swój związek, Paulina Smaszcz nie przestaje atakować byłego męża. Co chwilę ujawnia kompromitujące go informacje, oskarża o kłamstwa, a także oczernia w mediach. Synowie pary nie brali w tym udziału. Do teraz. Okazuje się, że jeden z synów podjął decyzję, która mówi więcej niż tysiąc słów.

Syn Macieja Kurzajewskiego zrezygnował z jego nazwiska!

Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz mają dwóch dorosłych synów – Franka i Julka. Mężczyźni mieszkają poza granicami kraju, a jeden z nich jest już nawet żonaty. Żaden z nich nie udziela się medialnie i nie komentuje medialnych awantur rodziców. Teraz jednak nieco się to zmieni, bo Franciszek właśnie pokazał, po czyjej stronie stoi. Plejada dowiedziała się, że starszy syn Macieja Kurzajewskiego zrezygnował z jego nazwiska. Teraz nazywa się Franciszek Vaccari, co oznacza, że przyjął nazwisko swojej żony poślubionej w 2021 roku!

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Paulina Smaszcz mówiła, że synowie nie są mile widziani w domu Macieja Kurzajewskiego. Podobno dziennikarz wymaga od nich zapowiedzi przed wizytą, a także zniknęły ich zdjęcia ze ścian. – Dlatego powiedziałam, że okres kłamstw, obłudy, robienia z gęby cholewy, ucieczki od odpowiedzi, okłamywania naszych synów, okłamywania naszych rodzin, chowania samochodu, moi synowie nie mogę przyjść do domu, jak jest pani Katarzyna – to jest ich dom. Znikają zdjęcia naszych synów ze ścian, jak przychodzi pani Katarzyna – mówiła Paulina Smaszcz w rozmowie z Anną Zejdler w jej podcaście. – Powiedział, że moi synowie mają się zapowiadać u niego w domu. Nie mogą po prostu przyjść. Muszą się zapowiadać u ojca w domu, jakby tam był dwór królewski – dodała.

Co więcej, urodzinowa wycieczka Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Izreala też miała sprawić synom przykrość. Podobno było to miejsce wyjątkowe dla ich rodziny. – To tak jakby moich synów nie kochał i z nimi podróże nie były przepełnione miłością. To przykre, moi synowie to dokładnie tak odebrali – twierdziła Paulina Smaszcz.

