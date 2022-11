Dla nich różnica wieku nie gra roli. Niektórzy mają żony w wieku swoich dzieci

Miłość nie zagląda w metrykę, a dla zakochanych par wiek nie gra roli. Udowadniają to liczne przykłady związków zarówno w polskim, jak i zagranicznym show-biznesie. Wielu artystów wiąże się z dużo młodszymi kobietami, narażając się na złośliwe komentarze. Wielu też słyszy, że ich związki nie mają żadnych szans przetrwać próby czasu. Nic bardziej mylnego! Oto przykłady.

Dla nich różnica wieku nie gra roli

Cezary i Edyta Pazurowie musieli wiele znieść zanim ich relacja została zaakceptowana przez społeczeństwo. Pomiędzy nimi jest 26 lat różnicy, a Edyta jest w wieku córki Cezarego z pierwszego małżeństwa, Anastazji. Edyta Pazura wiele razy mówiła w wywiadach, jak wyglądały początki ich związku. Miała zaledwie 19 lat, gdy zaczęła spotykać się z aktorem i spadła na nią lawina hejtu. – Weszłam w związek z nieszablonowym, dużo starszym mężczyzną, bardzo znanym aktorem i jeszcze chciałam zbawiać świat. Było ciężko. Musieliśmy stawić czoło kłamstwom, pomówieniom, szantażom. Wszystko było pretekstem do krytyki: „On za stary, ona za młoda, on znany, ona z Nowej Huty, on czaruś, ona naiwna… Nie mają szans” – mówiła w wywiadzie dla „Vivy!”. Edyta Pazura chciała nawet zostawić Cezarego. – Dopiero kiedy zaczęła się nagonka, przestraszyłam się. Poczułam, że stoję pod ścianą. Ktoś mocno trzyma mnie za gardło. Bywało, że Czarek wracał z pracy, a ja czekałam pod drzwiami z walizkami i mówiłam: „Dłużej nie wytrzymam. Przecież ja tym ludziom nic nie zrobiłam. Nie mogę tak żyć, do widzenia” – mówiła. Dziś są jedną z najbardziej lubianych par w show-biznesie.

Edward Miszczak i Anna Cieślak zaskoczyli swoim związkiem. Między nimi jest 25 lat różnicy – Edward Miszczak ma 67 lat, a Anna Cieślak 42. Co ciekawe, pomiędzy synem byłego dyrektora programowego TVN, a aktorką jest rok różnicy.

Spora różnica wieku jest też między Januszem Józefowiczem a Nataszą Urbańską, bo aż 18 lat. Para ma córkę Kalinę. Janusz Józefowicz ma też dzieci z poprzedniego związku – syna Jakuba, który ma 29 lat oraz córkę Kamilę, która ma lat 39. Pomiędzy nią a Nataszą jest 6 lat różnicy. Jakiś czas temu w rozmowie z Izabelą Janachowska Natasza Urbańska przyznała, że nie była świadoma uczucia Janusza Józefowicza i to jej rodzice powiedzieli, że nie jest mu obojętna. – Mnie uświadomili rodzice. Kiedy on zadzwonił do nas do domu, bo nie było jeszcze komórek, a ja miałam matury. Mama powiedziała, że dzwoni Janusz Józefowicz zapytać, jak mi poszła matura. To było ogromne szczęście. Ciary! – mówiła.

Krzysztof Ibisz niedawno wziął ślub po raz trzeci z Joanną Kudzbalską, uczestniczką „Top Model”. Para doczekała się narodzin synka Borysa, ale prezenter ma już dwóch starszych synów – Maksymiliana i Vincenta. Ten pierwszy jest 7 lat młodszy od nowej wybranki Krzysztofa Ibisza.

Marek Kondrat i Antonina Turnau nie są medialnym związkiem. Wiadomo jednak, że parę dzieli aż 37 lat różnicy, co w pewnym momencie wywoływało spore emocje. Wybranka aktora jest młodsza nawet od jego synów – 48-letniego Mikołaj oraz 42-letniego Wojciecha. Podobno Antonina od zawsze była zainteresowana starszymi mężczyznami. – Antonina od zawsze lubiła starszych mężczyzn i nigdy tego nie ukrywała. O jej fascynacji Kondratem wiedzieli wszyscy. Nawet podczas koleżeńskich rozmów w stylu „żoną, którego gwiazdora będziesz?”, zawsze wskazywała Marka Kondrata, podczas gdy jej koleżanki, jak typowe nastolatki, marzyły o George’u Clooneyu. Wtedy nikt chyba nie traktował tego poważnie, ale czas pokazał, że Antonina dopięła swego – mówił jeden ze szkolnych znajomych wybranki Kondrata w rozmowie z „Faktem”.

Apoloniusz Tajner, trener, też ma młodszą partnerkę. Jego żona Izabela urodziła się w 1990 roku, ma 32 lata i jest młodsza o 11 lat od jego córki, Dominiki Tajner.

Karol Strasburger też związał się z partnerką młodsza o 37 lat. Jego wybranka, Małgorzata Weremczuk, ma 38 lat. W 2019 roku para powitała na świecie córkę Laurę. Aktor i prezenter telewizyjny nigdy wcześniej nie doczekał się narodzin dziecka, choć był dwa razy żonaty – najpierw z Barbarą Burską, a potem z Ireną Morcińczyk.

Spora różnica wieku jest też między Izabelą Janachowską, a jej mężem Krzysztofem Jabłońskim. Ona ma 36 lat, a on 63. Para ma 3-letniego synka Christophera Alexandra.

