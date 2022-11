Gosia Andrzejewicz przerażona. „Nagrałam niezidentyfikowany obiekt latający”

Gosia Andrzejewicz, mimo że lata świetności i sławy ma już za sobą, to wciąż udziela się w mediach społecznościowych i pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. Niedawno pochwaliła się, że wydała singiel, ale na Instagramie podejmuje się tematów nie tylko związanych z karierą.

Gosia Andrzejewicz publikuje zaskakujące nagranie

Tak było w ostatni czwartek kiedy zapomniana wokalistka udostępniła nagranie. Jak wyznała, długo zastanawiała się, czy je opublikować. Na ekranie widzimy nieokreślony latający przedmiot, który wzbudził w Andrzejewicz ciekawość pomieszaną ze strachem. „Długo się zastanawiałam, czy to publikować... Jednak uznałam, że nie będę tego trzymać w tajemnicy... Do odważnych świat należy. Kilka dni temu w centrum Warszawy z mojego pokoju hotelowego nagrałam niezidentyfikowany obiekt latający... Jak myślicie, co to było?” – zapytała obserwatorów.

Autorka takich hitów jak „Słowa” czy „Pozwól żyć” w opisie przyznała, że zjawisko wywołało w niej strach. „Może ktoś z was też wtedy był w centrum Warszawy i to nagrał... Powiem wam, że jak to COŚ przeleciało obok mojego okna, to się przestraszyłam, ale mimo wszystko postanowiłam nagrać ten obiekt, aby mieć jakiś dowód... Jak myślicie, co to jest?” – napisała.

Gosia Andrzejewicz wdaje się dyskusję z fanami

Gosia Andrzejewicz otrzymała w komentarzach wiele wskazów. Na kilka z nich zdecydowała się odpowiedzieć. „Może reklamówka szarpana przez wiatr” – napisał jeden z internautów. „Z własnym napędem” – dodała ironicznie Andrzejewicz. „Dron, Gosiu” – ocenił inny. „Kochana, dron ma śmigiełka i nie ma kształtu rakiety” – podkreśliła celebrytka. „Było do przewidzenia, że część osób będzie próbowała Cię przekonać, że to, co widziałaś, nie jest tym, co widziałaś. Najważniejsze, że ty wiesz” – napisała fanka. „Mam to gdzieś. Najważniejsze, że mam dowód” – podkreśliła gwiazdka. Ktoś inny postawił odważną tezę: UFO???. To także nie umknęło uwagi Gosi Andrzejewicz: In the centre of Warsaw.

