Nela Zawadzka oczarowała jurorów w „The Voice Kids” 4 lata temu. Jak dziś wygląda?

Nela Zawadzka miała zaledwie 10 lat, gdy wystąpiła w „The Voice Kids”. Dziewczynka wykonała na castingu utwór „Meluzyna”, a jej głos oczarował wszystkich jurorów. Każdy z nich wcisnął czerwony guzik, w ten sposób dając do zrozumienia, że chce, by Nela dołączyła do jego drużyny. Nela Zawadzka wybrała drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Jak dalej potoczyły się jej losy?

Jak dziś wygląda i co robi Nela Zawadzka z „The Voice Kids”?

Nela Zawadzka nie wygrała programu, ale dotarła do finału, podczas którego wykonała utwór grupy Bajm „Co mi panie dasz?”. Nie zrezygnowała jednak z muzyki, która wciąż jest jej pasją. Obecnie Nela Zawadzka prowadzi kanał na Youtube pod ksywką Neluzyna – nawiązującą do tytułu utworu, dzięki któremu wystąpiła w popularnym show. Kanał subskrybuje ponad 60 tysięcy osób. Można tam zobaczyć jej vlogi oraz nagrane przez nią covery. Nie jest regularna w publikowaniu kolejnych nagrań – ostatni wrzuciła 3 miesiące temu.

Do tego 14-letnia Nela Zawadzka prowadzi „Teleranek” w stacji TVP ABC. Pojawia się też na rodzinnych piknikach i dniach miast. Rzadko pokazuje zdjęcia na Instagramie, ale i tak można zobaczyć, jak bardzo się zmieniła. Ostatnio wspominała swój udział w „The Voice Kids” i widać, że ma sentyment do tej przygody. Opublikowała zdjęcie sprzed lat i napisała: – 4 lata, a czuję jakby to było wczoraj...

Zobaczcie w galerii, jak zmieniła się Nela Zawadzka!

