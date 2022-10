Małgorzata Borysewicz z „Rolnik szuka żony” pozuje z ciężarną siostrą. Podobne? Nie aż tak jak Natalia i Malwina Siwiec

Małgorzata Borysewicz z 4. edycji programu „Rolnik szuka żony” niedługo zostanie ciocią. Radosną nowinę ogłosiła na Instagramie, gdzie wrzuciła zdjęcie z siostrą Mileną, która jest w zaawansowanej ciąży.

Małgorzata Borysewicz pokazała siostrę, która jest w ciąży

Fotografia została wykonana podczas baby shower. W tle widać balony w kolorze niebieskim, brązowym i białym. Można dostrzec też tort, na szczycie którego znalazły się niebiesko-białe dekoracje. To pozwala wysnuć wniosek, że Milena spodziewa się narodzin syna.

Moja @maylenmakeup. Dla mnie zawsze będzie malutką, kochaną siostrzyczką. Już niedługo zostanie mamą. Czekamy na maleństwo i trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie. Najchętniej to bym poszła z nią i trzymała ją za rękę w ciągu akcji, ale pewnie mnie nie wpuszczą. To była bardzo miła, babska niedziela, oby częściej takie. Ciekawe, która następna będzie, bo tradycja mówi, że przy dobrym baby shower, następny dzidziuś będzie w drodze. Buziaki - napisała Małgorzata Borysewicz.

Małgorzata Borysewicz jest podobna do swojej siostry. Obie są blondynkami, mają podobne oczy i uśmiechy. Nie da się ich jednak ze sobą pomylić, co może się zdarzyć, patrząc na zdjęcia Natalii i Malwiny Siwiec! Celebrytki wyglądają prawie identycznie. Natalia Siwiec chętnie pokazuje swoją siostrę na Instagramie. Inne gwiazdy też nie mają oporów. Zrobiły to już Małgorzata Rozenek, Wiktoria Gąsiewska, Adriana Kalska, Małgorzata Kożuchowska czy Zofia Ślotała. Ich rodzeństwo zobaczycie w naszej galerii!

