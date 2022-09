Shakira przerywa milczenie. „Zapewne jedno z najboleśniejszych doświadczeń”

Shakira nie ma ostatnio dobrej passy. Wokalistka nie tylko rozstała się z ojcem swoich dzieci, kiedy na jaw wyszło, że ten ma romans, ale też wypowiedziała się o oskarżeniach o oszustwa podatkowe, które padły pod jej adresem.

Rewelacje dotyczące rozpadu związku Shakiry i Gerarda Pique pojawiły się w mediach na początku czerwca. Wówczas hiszpańska gazeta donosiła, że kilka tygodni wcześniej gwiazda popu miała przyłapać sportowca na zdradzie. Chwile później rodzice Sashy i Milana oficjalnie się rozstali. Cały świat śledził tę sytuację z zapartym tchem, a na jaw wychodziło coraz więcej nowych informacji. Kobieta miała mu zabrać klucze do ich wspólnego domu. W międzyczasie media wyśledziły też kochankę Pique. Nową sympatią piłkarza ma być młoda studentka. „To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Pojawienie się jej w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że Shakira i Pique są teraz w separacji” – pisano w "El Periodico". Później mężczyzna przestał ukrywać się z nową relacją i kilkukrotnie dał się przyłapać paparazzi.

Shakira ma problemy z prawem

W czasie trudnej sytuacji osobistej media kolejny raz zainteresowały się oskarżeniami ws. oszustw podatkowych, które zostały postawione gwieździe. Hiszpańska prokuratura zarzuca Shakirze niepłacenie podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości na łączną kwotę 14,5 mln euro. Chodzi o lata 2012-2014. Kolumbijska piosenkarka przekonuje, że w tym czasie mieszkała na Bahamach i jej zdaniem zarzuty o oszustwa podatkowe są bezpodstawne.

Shakira udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu

Shakira, która do tej pory wytrwale milczała, zgodziła się na szczery wywiad amerykańskiego „Elle”. Nie unikała trudnych tematów. Opowiedziała, jak z jej perspektywy wygląda rozstanie z Gerardem Pique. – Byłam przez cały ten czas cicho, próbowałam to jakoś przepracować po swojemu. Wciąż nie jest to dla mnie łatwe, szczególnie że znajduję się w centrum zainteresowania, więc ta separacja nie jest taka, jak inne – powiedziała. Następnie gwiazda wyznała, że boli ją, że wszystko odbija się na jej pociechach. Podkreśliła, że media zrobiły z tego zbyt publiczną sprawę, a jej synowie często słyszą przykre rzeczy od rówieśników.

W czasie wywiadu Shakira nie ukrywała, że rodzina zawsze była dla niej nadrzędną wartością. – Czuję się bardzo rozczarowana faktem, że coś, co było dla mnie świętością, co było dla mnie tak wyjątkowe jak związek, który miałam z ojcem moich dzieci, zostało zamienione przez media w coś wulgarnego, taniego. Dla kobiet takich jak ja, które cenią sobie rodzinę, i dla których stworzenie rodziny zawsze było wielkim marzeniem, obserwowanie tego, jak to marzenie zostaje obrócone w pył, jest zapewne jednym z najboleśniejszych doświadczeń, przez jakie możemy przejść – wyznała.

W rozmowie z redakcją wspominała też o oskarżeniach, które padły przeciwko niej. - Zapłaciłam za wszystko, o co mnie teraz oskarżają, zanim jeszcze złożyli pozew. Nic im nie jestem winna – powiedziała. Dodała, że jest zaskoczona takim obrotem sprawy. -. Doradzała mi jedna z największych firm podatkowych na świecie, więc byłam przekonana, że wszystko jest załatwiane transparentnie i zgodnie z literą prawa – relacjonowała. Na koniec stwierdziła, że ma tak dużo dowodów, że musi się wybronić.

