Program „Kropka nad i” w sezonie 2021-2022 był emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 na antenie TVN24. Jak podaje portal Wirtualne Media, według założeń ostatnie wydanie miało zostać wyemitowane w czwartek 14 lipca. Tak się jednak nie stało. Emisja zakończyła się dwa tygodnie przed wstępnie wyznaczonym terminem, co zaniepokoiło widzów.

Emisja „Kropki nad i” zakończyła się przedwcześnie. Monika Olejnik wskazała powód

Fani za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócili się do dziennikarki z prośbą o wyjaśnienia. „Kochani dopadł mnie COVID. Dziękuję za wszystkie pytania, co się stało – dlaczego nie było »Kropki nad i« w TVN24" – napisała Monika Olejnik na Instagramie.

W dalszej części postu dziennikarka przekazała, że „obroniła się przed COVIDEM w najgorszych czasach pandemii", a zachorowała „nagle, w najmniej oczekiwanym momencie”. „Lekki katar, nie musiałam, ale zrobiłam test i okazało się… Na szczęście czuję się dobrze i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. (...) Bądźcie proszę ostrożni, dbajcie o siebie. Niestety wracają wspomnienia w maseczkach. Tyle miałam, tyle miałam ciekawych planów w tym tygodniu" – napisała dziennikarka.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Od 30 czerwca do 6 lipca w Polsce wykryto 4 163 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym 556 ponownych. Zmarło 16 osób. – To czy wrócimy do masowego testowania oraz do obowiązku noszenia maseczek zależy od liczby hospitalizacji – powiedział Adam Niedzielski na antenie Polsat News. Minister zdrowia wskazał, że teraz nie ma powodów, by uruchamiać specjalne procedury, ponieważ liczba hospitalizacji wynosi ok. 400. Alarmujący ma być poziom 5 tys. zajętych łóżek.

Czytaj też:

Kto nie boi się kolejnej fali pandemii COVID-19? Wyniki sondażu dają jasną odpowiedź